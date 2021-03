Varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, han decidido hoy suspender de forma preventiva la vacunación contra el coronavirus con el preparado de la compañía anglo-sueca AstraZeneca tras la detección de varios casos de trombosis y el fallecimiento de una de las personas afectadas, una trabajadora sanitaria noruega, hospitalizada tras recibir la primera dosis.

En todo caso, los países que han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca han dejado la decisión final en manos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que el próximo día 18 se pronunciará al respecto de forma concreta. De momento, los países que han decidido suspender la vacunación con el preparado de AstraZeneca son Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda, España, Bulgaria, Dinamarca, Noruega e Islandia, mientras que Austria, Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo retiraron un lote específico al detectar casos de trombosis.

La EMA recomendó la semana pasada seguir administrando el preparado -sobre el que ya desde el principio había dudas acerca de su efectividad- al considerar que "los beneficios" seguían "superando los riesgos".

Alemania a la Espera del dictamen de la EMA

La decisión del Gobierno alemán obedece a una recomendación del Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente en la materia, que considera que es necesario comprobar la potencial relación entre esta vacuna y los nuevos casos de trombosis registrados en Europa tras su inoculación. No obstante, el ministerio alemán de Sanidad apuntó que será en todo caso la Agencia Europea del Medicamento la que decida en último término "si esta nueva información afecta a la autorización de la vacuna y en qué forma".

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, subrayó hoy que la suspensión de la vacuna de AstraZeneca es "preventiva" y recalcó que se trata de una decisión "absolutamente técnica y no política" con importante repercusiones, en la que prima la seguridad de la población y la "transparencia" y subrayó que son "muy escasos" los casos con problemas. Spahn subrayó que es importante asimismo sopesar el efecto de suspender el uso de esta vacuna por los casos de trombosis que se han detectado, pues "no vacunar también tiene un coste".

Francia suspende temporalmente la vacunación

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció hoy que Francia suspende temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca, a la espera de recibir la opinión de la EMA. Macron aclaró que la decisión, que sigue a la tomada este mismo lunes por otros países europeos, ha sido tomada por precaución y siguiendo la recomendación del ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, en coordinación con las autoridades sanitarias francesas. "Esperamos poder retomarla rápido, si la opinión de la EMA lo permite", añadió el jefe de Estado francés.

Italia suspende la vacuna por precaución

Italia ha suspendido hoy como precaución la vacunación con AstraZeneca tras los recientes casos de trombosis en Europa, confirmaron a Efe fuentes de la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA).

La decisión se toma después de que la semana pasada la AIFA suspendiera la inoculación de un lote de esta vacuna, tras la muerte de un militar y un policía en Sicilia (sur), que la Justicia italiana está investigando. "La AIFA ha decidido extender la prohibición del uso de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus en todo el país como medida de precaución y de forma temporal, a la espera del parecer de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

España suspende la vacunación durante 15 días

España va a suspender la vacunación con el compuesto de AstraZeneca durante 15 días, según informaron fuentes presentes en la reunión de urgencia del Consejo Interterritorial de Salud, convocada para tratar este asunto.

Irlanda: 30.000 personas se quedan sin la vacuna de Astrazeneca

El Gobierno irlandés confirmó hoy que unas 30.000 personas no serán vacunadas esta semana con el preparado de AstraZeneca, después de suspender temporalmente su administración al detectarse cuatro nuevos casos de trombos. El ministro irlandés de Sanidad, Stephen Donnelly, indicó que confía en que la EMA presentará un "informe positivo" sobre la vacuna de AstraZeneca, con vistas a incluirla de nuevo en la campaña de vacunación.

30 casos entre 5 millones de dosis aplicada en la UE

La EMA ha identificado hasta el momento una treintena de casos de trombosis tras una dosis de la vacuna de AstraZeneca. En total se han administrado en la Unión Europea (UE) unos cinco millones de dosis. Al mismo tiempo ha señalado que la tasa de casos de trombosis entre los vacunados "no es mayor que la del conjunto de la población", pero ha añadido que es preciso analizar con detalle lo sucedido. La fórmula de AstraZeneca es la tercera autorizada en la UE, por detrás de las de BioNTech/Pfizer y Moderna.



El jefe de la unidad de amenazas biológicas a la salud y vacunas de la EMA, Marco Cavaleri, reiteró hoy que este organismo mantiene que el beneficio de vacunarse con la fórmula de AstraZeneca sigue siendo superior a sus riesgos. "Estamos desarrollando una revisión rápida de toda la evidencia en torno a eventos tromboembólicos con esta vacuna para asegurar cuál es el beneficio y riesgo de su uso. No creemos que, hasta ahora, la evidencia que tenemos muestre un riesgo emergente afectando a sus beneficios. El beneficio-riesgo aún es considerado positivo y no vemos ningún problema en continuar la campaña de vacunación con ella", explicó Cavaleri en el Parlamento Europeo.

La agencia británica reguladora del medicamento (MHRA, en inglés) señaló este lunes que las pruebas existentes no apuntan a que la vacuna de AstraZeneca cause trombos en sus receptores, algo que también defendió la farmacéutica en un comunicado. "Estamos examinando de cerca los informes, pero teniendo en cuenta el gran número de dosis administradas y la frecuencia con que pueden ocurrir los coágulos sanguíneos de forma natural, las pruebas disponibles no indican que la vacuna sea la causa", destacó el responsable de seguridad de las vacunas en la MHRA, Phil Bryan.