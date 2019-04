Las familias en situación de pobreza recibirán hasta 588 euros por hijo a cargo a partir este lunes 1 de abril, cuando entra en vigor el apartado relativo a este asunto del Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección social aprobado el pasado viernes 8 de marzo por el Consejo de Ministros.

En concreto, el Gobierno ha incrementado la prestación por hijo a cargo sin discapacidad desde los 291 euros hasta los 341 euros (28 euros al mes) en el caso de familias en situación de pobreza –aquellas cuya renta es inferior al 50% de la renta considerada como umbral de la pobreza–; y hasta los 588 euros (49 euros al mes) para las familias en situación de pobreza severa –cuando la renta anual es inferior al 25% del umbral de la pobreza–.

En España, estarían en situación de pobreza los hogares que ingresan menos de 7.000 euros anuales

Según se precisa en el texto del Real Decreto Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la financiación de esta medida se realiza mediante la correspondiente transferencia del Estado a la Seguridad Social.

Este incremento se enmarca en la serie de medidas que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil del Gobierno ha propuesto para combatir la pobreza infantil en España. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2017 el 31% de los menores de 16 años en España se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), un total de dos millones de niños y niñas.

Además, 630.000 niños en España viven en hogares en situación de pobreza severa, con rentas inferiores al 25% de la mediana de ingresos equivalentes. Estarían en esta situación los hogares formados por dos adultos y dos niños que ingresan menos de 7.000 euros al año o lo que es lo mismo, menos de 600 euros al mes.

"Situación anómala"

El Gobierno calcula que con los 588 euros podría sacar de esta situación de pobreza severa a unos 82.000 niños, es decir, al 11,7%, tal y como explicó el Alto Comisionado, Pau Marí-Klose, en una rueda de prensa para incrementar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que finalmente fueron tumbados por el Congreso.

En una entrevista con Europa Press en diciembre de 2018, Marí-Klose reconoció que la situación de pobreza infantil en España es "anómala" porque "no se corresponde a la de un país desarrollado" como este, con tasas de riesgo de pobreza infantil "muy altas", en comparación con otros grupos de edad. "Es una situación estructural que llevamos viviendo incluso desde antes de la crisis", señaló.

Según se precisa en el texto del Real Decreto Ley, los últimos datos correspondientes al último trimestre de 2018 muestran un "ligero descenso" en el número de hogares con menores a cargo en los que no se percibe ningún ingreso, aunque puntualiza que la cifra de este tipo de hogares sin ingresos se mantiene prácticamente al doble que antes del inicio de la crisis económica.

En cualquier caso, Marí-Klose advirtió en la misma entrevista con Europa Press de que no solo se ven afectadas por la pobreza las familias que no perciben ingresos, sino que el trabajo de los dos progenitores de una familia en España no "blinda" contra la pobreza pues un 7% de las familias biparentales donde ambos progenitores trabajan está en esta situación.

"La pobreza infantil se extiende de manera muy transversal. Se dice que el índice es mucho mayor en las familias monoparentales o numerosas y es cierto, pero de la pobreza no se libran las familias con una configuración más común", avisó.