La Delegación del Gobierno del País Valencià ha abierto una investigación por presunto trato humillante de varios agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Paterna a dos mujeres migrantes en situación irregular que fueron a tramitar el DNI de sus bebés nacidos en España y con nacionalidad española.

Cinco días después de que Público recogiera la denuncia del colectivo València Acull (València Acoge), que difundió varios extractos grabados por una de las mujeres, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, ha solicitado un informe interno para "depurar posibles responsabilidades y ha abierto una investigación", informa Europa Press.

Según explicaron a Público ambas mujeres, de nacionalidad colombiana, los funcionarios que las atendieron las humillaron y amedrentaron y les incoaron un expediente de sanción por estancia irregular con una multa de 501 euros para una de ellas y de expulsión del país para otra. Tampoco consiguieron ese día salir de comisaria con el DNI de sus hijos.

"Has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico... Al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios. Pues oye, ahora te toca pagar 500 euros. Después de todo lo que has recibido, pagar 500 euros tampoco es tanto[...]. Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, que es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando aquí durante equis tiempo y es lo que hay", se escucha en la grabación.

El pasado viernes, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidas Podemos en Les Corts, Pilar Lima, pidió que la mesa de la Comisión de Derechos Humanos se reuniera para pedir la comparecencia de la delegada del Gobierno para que diera explicaciones.

"Nos alegramos de que se abra esta investigación y esperamos que concluya con la determinación de responsabilidades con los policías que actuaron de forma negligente por el trato que dieron a estas personas. Que se abra expediente sancionador y que la delegada del Gobierno adopte medidas para que esto no vuelva a ocurrir en ninguna comisaría ni cuartel de la Guardia Civil. Las personas migrantes no pueden tener miedo a acudir a estos lugares para realizar trámites", declara a Público Paco Simón, de València Acull.