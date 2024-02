El reto de acabar con las guardias médicas de 24 horas: "Nadie quiere ser paciente en la hora 23 sin dormir"

"Nadie entiende que un profesional pueda pasar 24 horas en una urgencia o un quirófano. Nadie quiere ser el paciente en la hora 23 sin dormir". La ministra Mónica García ha vuelto a defender con estas palabras el nuevo reto que quiere afrontar Sanidad a lo largo de los próximos años: poner fin a las guardias de hasta un día completo que realiza el personal médico. Un propósito que la también anestesista ya había defendido el pasado fin de semana e incluso antes de ser ministra.

El número de guardias de los profesionales sanitarios de nuestro país está muy por encima de la normativa europea, que estipula como adecuadas entre tres y cuatro días al mes. La regulación estatal, en cambio, establece que los médicos residentes internos pueden realizar hasta siete guardias al mes.

García considera que esta es una manera de trabajar "anacrónica", que "pone en jaque" a los profesionales. Aunque reconoce que acabar con este modelo organizativo en los hospitales va a costar tiempo, insiste en la necesidad de transitar hacia un modelo más "humano" y "vivible". "Hay que hablar con la sociedad, con los profesionales y las sociedades científicas para llegar a acuerdos, teniendo en cuenta que se parte de una concepción pasada de cómo hay que trabajar", ha afirmado la ministra en una entrevista en La 1.

Nadie entiende que un profesional pueda pasar 24 horas en una urgencia o un quirófano. Nadie quiere ser el paciente en la hora 23 sin dormir.



Ya estamos estudiando alternativas más eficientes, justas y humanas. pic.twitter.com/MK88LSuVtw — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 29, 2024

Si bien el Estatuto de los Trabajadores obliga a dejar un margen mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de otra, el Tribunal Supremo reconoció en 2022 que, en el caso de las guardias de los médicos, tienen derecho a disfrutar de 36 horas de descanso ininterrumpido tras una guardia de 24 horas (en sábados y vísperas de festivos), o de 72 horas en un período de 14 días.

Un riesgo para los pacientes

Con la enorme responsabilidad que tienen estos profesionales, es fundamental que estén descansados. Así lo explica la doctora Tamara Contreras, especialista en medicina intensiva y promotora de una recogida de firmas 'Stop' guardias médicas 24 horas en change.org: "Anoche el busca del hospital sonó a las 3.00 horas, me temblaban las piernas del cansancio y el estrés. Un chico de 21 años politraumatizado se desangraba. Cinco minutos antes soñaba no recuerdo el qué, y de repente le estaba canalizando para transfundirle sangre e intubándole para evitar una parada cardiaca. A las 7.00 horas conseguimos que se estabilizara", cuenta.

Belén González: "Las guardias de 24 horas solo se mantienen bajo la creencia de que no existen los límites del cuerpo"

Y continúa: "Me costaba hilar una frase. Se me caían los párpados. Tenía palpitaciones y la cabeza me martilleaba. Y no fue una excepción. Esta es la realidad de nuestro actual sistema sanitario, que obliga a que los médicos hagamos jornadas de 24 horas, poniendo en riesgo la vida de nuestros pacientes". Como Contreras, miles de médicos trabajan hasta quedar exhaustos debido a estos horarios y a tener que pasar más de 20 horas despiertos.

A este respecto, Belén González, directora del Comisionado para la Salud Mental, considera que las guardias de 24 horas "solo se mantienen bajo la creencia de que no existen los límites del cuerpo. Que puedes ver infinitos pacientes, sin dormir ni comer, sin ir al baño". Es la misma creencia, afirma, "que tiene nuestras vidas precarizadas y daña nuestra salud mental".

Se trata de una medida que ya estaba incluida en el programa electoral de Más País para las elecciones de 2019, pero no se recoge en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Sumar.

Las organizaciones sindicales y asociaciones de médicos señalan la escasez de personal y la cara económica como posibles emperos a la hora de llevar a cabo el cambio que propone Sanidad. Por un lado, la falta de manos podría dejar todavía más puestos sin cubrir, en caso de eliminar las guardias de 24 horas sin contratar nuevos médicos. Esto agravaría la situación de desgaste que sufre el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Por otro lado, buena parte del salario de los facultativos viene precisamente de estas guardias. Acortar los turnos podría suponer una merma de los salarios de los facultativos, cuando ya de por sí hablamos de retribuciones bajas si se comparan con países del entorno europeo.