Los primeros coleccionistas de ARCO interesados en la compra de la pieza Ninot de Santiago Sierra —una figura gigante de cera del Rey Felipe VI— quieren "indultar" la quema de la obra, una cláusula "innegociable" según ha explicado un portavoz del estudio del artista. "Han venido varias personas muy interesadas, aunque llevemos muy poco de feria, pero lo más difícil es esa cláusula innegociable que dice que la obra tiene que ser destruida. Quieren indultarla", ha señalado este mismo portavoz, quien además apunta a que todos los interesados hasta ahora han sido coleccionistas extranjeros.

"Todas las personas que se han interesado son de fuera de España y eso facilita la quema, porque no habría problema ni inconveniente alguno si se hiciese en otro sitio", ha señalado. De hecho, ha recordado que la quema se hará en "el lugar que desee" el comprador, ya sea espacio privado o público."Por ejemplo, en una finca propia no te pueden decir qué hacer", ha añadido. Respecto a una posible retirada de la figura —la dirección de ARCO ya ha confirmado que seguirá—, desde el estudio de Sierra han afirmado que "este año no había esa sospecha".

Niegan que la intención principal de 'Ninot' sea provocar aunque "cualquier obra de arte político acaba provocando algo en alguien, adhesión o rechazo"

"Sabíamos que podría generar revuelo, pero no una retirada porque, de ser así, se habría entrado en un bucle que no le vendría bien a la feria, que parece que quiere inaugurar una nueva etapa", han apuntado. Además, niegan que "la intención principal" de 'Ninot' sea "provocar", aunque "cualquier obra de arte político acaba provocando algo en alguien, adhesión o rechazo".

Sierra no tiene previsto acudir este año a ARCO, al igual que ocurrió el año pasado con su obra retirada Presos políticos. El precio de 'Ninot' es de 200.000 euros y la figura está perfumada con la fragancia 'Dark blue' de Hugo Boss "porque es el perfume que usa el monarca". La escultura está hecha de cera y alcanza una altura de cuatro metros, lo que le hace sobresalir del 'stand' de la galería albergada en el pabellón 9 de Ifema.

Se da la circunstancia de que, como todos los años, los Reyes estarán presentes en ARCO este jueves 28 de febrero con un recorrido por distintas galerías.