Yalitza Aparicio, nominada a los premios Oscar de 2019 en la categoría de mejor actriz por Roma, ha sufrido insultos racistas debido a sus orígenes indígenas. Además, también ha sido criticada por su falta de experiencia.



Sergio Goyri, conocido actor de telenovelas en México, fue quien se refirió a Aparicio, originaria de Oaxaca, como "pinche india". Fue su pareja la que publicó el vídeo en su cuenta personal de Instagram . En él, se escucha al actor mexicano quejarse por su nominación en los premios de la Academia: "Que metan a nominar a una pinche india que dice: Sí, Señora. No, señora. Que la metan a una terna de mejor actriz, no", aseguró.

Al ver la polémica que había generado su comentario, Goyri acabó por eliminar dicha publicación y pedir disculpas en un vídeo posterior: "Nunca fue mi intención ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso (su nominación) y mucho más. Para mí es un honor ver a un artista mexicano nominado para un Oscar", declaró.

Goyri no ha sido el único que ha arremetido contra la actriz en los últimos días. De hecho, según informó la BBC, hay un intento de boicot a su posible nominación a los 60º Premios Ariel, los más importantes del cine azteca que concede la Academia de México, por parte de varios intérpretes. "Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que están organizándose para pedir a la Academia que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna a la mejor actriz", comentó Rossana Barro, coordinadora de atención especial a invitados en el Festival de Cine de Morelia. Algo que también corroboró la cineasta María José Cuevas. "Está confirmado por varios lados", apuntó.

La respuesta de Yalitza Aparicio

Ante la discriminación recibida, Yalitza Aparicio respondió a los comentarios del actor y defendió sus orígenes: "Estoy orgullosa de ser una mujer indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras", dijo la actriz. "No soy la cara de México. No debe importar lo que eres o cómo luzcas, puedes conseguir lo que desees", aseguró en declaraciones a The New York Times.

Tras esta ola de racismo que ha despertado su reciente nominación, han sido numerosas personalidades e instituciones las que han querido mostrar su apoyo a la intérprete. Entre ellos, destaca las declaraciones del director de Roma, Alfonso Cuarón, en su cuenta de Twitter.

También han apoyado la causa el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y el Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar, que han condenado los insultos como "racista, clasista y misógina" de Goyri. Han pedido que no se repita en ninguna ocasión un comentario discriminatorio contra las mujeres indígenas y trabajadoras domésticas, papel que representa Yalitza Aparicio en la película.

Sobre las expresiones del día de ayer de Sergio Goyri sobre @YalitzaAparicio, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar @SINACTRAHO y el Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar manifestamos que; pic.twitter.com/Mpyq6xISyP — CACEH (@untrabajodigno) 16 de febrero de 2019

Una promesa del cine

Con la nominación a Mejor actriz, Yalitza Aparicio se ha convertido en la segunda actriz mexicana nominada en la historia de los premios de la Academia. La primera fue Salma Hayek, por su actuación en Frida, en el año 2002. Aparicio es una joven promesa del cine pero además, es la voz contra los estereotipos en su país.

"Lo más importante es que nosotras, como mujeres, siempre podemos salir adelante. No importan los estereotipos, siempre podemos aspirar a estar en una película o en la portada de una revista", reonocía Aparicio en una entrevista con la agencia AFP. La joven actriz dijo que en el país latinoamericano las mujeres "luchan contra viento y marea para salir adelante en la vida".

'Roma' es una de las favoritas

Roma es una de las favoritas a obtener el premio a Mejor película. Acumula un total de diez nominaciones para la ceremonia de los Oscar que tendrá lugar el 24 de febrero en el Dolby Theatre, de Los Ángeles.

Nunca hasta ahora, una película de habla no inglesa había ganado el Oscar a mejor película. Tampoco nunca una película en español había estado nominada en la categoría más importante en dichos premios. Roma es además la máxima favorita de la gala junto a la La favorita de Yorgos Lanthimos, que también acumula una decena de nominaciones.