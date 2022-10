La salud mental y su callejón sin salida: poca inversión pública, urgencia social y dominio del sector privado

Dice el ensayo Sedados (escrito por James Davies y publicado por Capitán Swing) que algo hay que repensar cuando "estar bien" significa "puedo volver a trabajar". La salud mental en España gana visibilidad pero continúa relegada a un segundo plano político, a pesar de los tímidos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un país en el que el 6,7% de la población española sufre ansiedad y depresión y solo hay seis psicólogos en la sanidad pública por cada 100.000 personas (por 18 en la Unión Europea), la psicología y la psiquiatría siguen bajo mínimos mientras los pacientes apenas encuentran refugio en el sector privado.

Una salud mental mercantilazada, como demuestran los negocios emergentes que tratan la psicología como un fast food, unos profesionales precarizados y una sociedad agotada tras una pandemia y una actual crisis económica son los trazos de un dibujo que necesita ser repensado, principalmente, por pura supervivencia. Casi 9 de cada 10 españoles afirma haber sufrido algún síntoma de depresión o ansiedad en el último año.



Tal es el auge de los problemas de salud mental, que fruto de la pandemia del coronavirus, los trastornos depresivos han alcanzado a casi el 20% de la población, según la última Encuesta de Salud. Además, como dicen Javier Padilla y Marta Carmona, autores de Malestamos, se dan recetas clínicas a problemas que no son individuales y que no necesitan de terapia, sino de un cambio de sistema. "A veces planteamos ir al psicólogo como la panacea, pero no sirve para arreglar problemas sociales", aseguraban en una entrevista en Público.



Debido al Día de la Salud Mental este lunes, Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos ha asegurado que incluir a los 7.090 profesionales de la Psicología Clínica que se necesitarían en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para alcanzar una ratio 20 por cada 100.000 habitantes no supondría una inversión "mucho mayor" a los 350 millones de euros y sí un "ahorro importantísimo" en costes de la atención a la salud mental, según un escrito publicado por la organización.



Con este panorama, el 70% de los trabajadores no encuentra apoyo emocional por parte de su empresa, y solo en el 20% de los casos lo recibe de su jefe. La jornada de 4 días, el teletrabajo o beneficios relacionados con la salud pueden ayudar a mejorar el bienestar de los empleados, según el estudio Estado de la salud laboral en las empresas, elaborado por Cobee en colaboración con ifeel, Sanitas y DKV.

Sin ir más lejos, 2020 se convirtió en el año en el que más personas se han quitado la vida en España, al menos desde que el INE lleva los registros. Once personas al día. El suicidio se ha mantenido como la primera causa de muerte externa en 2020 con 3.941 fallecimientos, un 7,4% más que en 2019.

En este contexto donde la salud mental juega por primera vez un papel relevante, la población joven es la que más queda en el alambre. 1 de cada 7 personas jóvenes, entre 10 y 19 años, padece algún trastorno mental; 1 de cada cuatro jóvenes declara haber tomado psicofármacos y 9 de cada 100 jóvenes experimentó ideas de suicidio "continuamente o con mucha frecuencia", según la Conferencia de Salud Mental de España.

La organización llama a tomar medidas para revertir estas tendencias tan preocupantes y negativas: "Es oportuna una mayor coordinación entre los ámbitos sanitario y educativo, para una perspectiva múltiple e integradora. Echamos en falta una educación emocional que prepare a la persona joven para un eventual episodio de frustración. Hay que seguir sensibilizando a la población juvenil con el objetivo de poner a la salud mental en un plano de cuidado y preservación", sostienen en un comunicado.