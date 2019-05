Save the Children ha reivindicado "medidas urgentes" para la prevención y erradicación de la pobreza infantil y de la violencia contra los menores ante el inicio de una nueva legislatura. La ONG, que ha celebrado sus 100 años, ha pedido una "mirada nacional" para abordar este "desafío".

Para ello, ha lanzado la campaña La Infancia Marca, una iniciativa en la que la ONG pregunta qué habría sido de los líderes de los principales partidos Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs), Pablo Iglesias (Podemos) y Santiago Abascal (Vox) si hubieran vivido una infancia distinta.

En este sentido, mediante montajes fotográficos, la organización les ha vestido de pobres, con un aspecto envejecido, ejerciendo trabajos precarios y viviendo en situación de exclusión social. Por ejemplo, a Sánchez le ha presentado como un miembro del top manta, a Abascal de mendigo y a Iglesias de chatarrero, entre otros contextos de pobreza.

Pedro Sánchez como un miembro del 'Top Manta'. Save the Children

De esta manera, la ONG ha reclamado acciones políticas para evitar que la pobreza se transmita de generación en generación y que la infancia en España se desarrolle libre de pobreza, violencia y discriminación.

"Somos nuestra infancia, que es lo que determina el resto de nuestras vidas", ha argumentado el director general de Save the Children, Andrés Conde, quien ha hecho hincapié en la labor de la ONG para "asegurar" que no se mueran niños en el mundo por causas evitables, que "no haya ninguno sin ir a la escuela" y que vivan protegidos de la violencia y explotación.

En un acto celebrado este lunes en Madrid, la organización ha presentado un informe en el que recoge la evolución de los derechos de los niños durante los últimos 100 años en España. Conde ha destacado los avances, pero también ha recordado lo "mucho" que queda por hacer.

Pablo Casado ejerciendo un trabajo precario. Save the Children

"Esperamos que los próximos cuatro años sean el momento de la política y de la movilización social por la infancia", ha subrayado. De acuerdo a los datos recopilados en el informe, uno de cada cuatro niños en España viven en la actualidad en situación de pobreza y entre un 10 y un 20 por ciento de la población sufrió abusos sexuales siendo menor.

Conquistas "fundamentales"

En su análisis, la ONG repasa la historia desde hace 100 años para comprobar la situación de la infancia a lo largo de las últimas décadas en temas como la demografía, la educación o las migraciones o la violencia.

Según ha puesto de manifiesto Conde, una de las conquistas "fundamentales" ha sido la erradicación de la mortalidad infantil, teniendo en cuenta que, en los años veinte, de cada 1.000 niños nacidos morían alrededor de 350 antes de cumplir un año. Tras la Guerra Civil española, se ha producido una "disminución muy grande" de esta tasa, según ha expuesto.

Albert Rivera ejerciendo un trabajo precario. Save the Children

Pero Conde ha recalcado en este punto la baja tasa de natalidad de España en comparación con el resto de países de la Unión Europea. Asimismo, ha tachado de "anómalo" que el principal obstáculo para tener más hijos sea el "elevado" coste de crianza, "que ronda los 500 o 600 euros mensuales", teniendo en cuenta los "bajos" salarios actuales en España.

En esta línea, ha lamentado que España invierta "la mitad" que la media de la Unión Europea en políticas de infancia, y ha reclamado un aumento en la prestación por hijo a cargo o la gratuidad de la educación de 0-3 años para las familias con las rentas más bajas. A su juicio, hay que "impulsar" estas ayudas así como las políticas para la conciliación.

Pobreza y desigualdad

Respecto a la pobreza y desigualdad, la ONG ha recordado que según los datos del Eurostat España es uno de los países con tasas más altas de pobreza infantil relativa: el 28,3 % de los niños y las niñas se encuentra en esta situación, por encima de la media de la Unión Europea y solo Rumanía y Bulgaria tienen tasas más altas de pobreza. "Nos hemos dejado atrás a la infancia", ha dicho Conde, que también ha hecho hincapié en el progreso económico "descomunal" que ha experimentado España en las últimas décadas.

Pablo Iglesias representado como un chatarrero. Save the Children

Tal y como ha expuesto, a las elevadas tasas de pobreza infantil en España, se unen las altas tasas de desigualdad, que también se encuentran por encima de la media europea y sitúan a España entre los líderes. En este sentido, ha reclamado "medidas claras" contra la pobreza infantil y una "estrategia" para erradicarla.

Por otro lado, en el ámbito educativo la ONG sostiene que segregación escolar socioeconómica es otro de los problemas, pese a que ve "espectacular" el progreso en la alfabetización de la sociedad española. En el caso de España, las tasas de segregación están por encima de la Unión Europea, tal y como ha dicho Conde.

Respecto a la violencia hacia la infancia, la ONG considera que en España "faltan datos" y durante años se ha visto con "indiferencia". Según Save the Children, en lo que va de 2019 el número de víctimas mortales es de "11 menores". Además, ha puesto de relieve que una de cada dos denuncias por abusos o agresiones sexuales corresponden a menores de edad. "Urge el desarrollo de una legislación que les proteja", ha sentenciado Conde.

Santiago Abascal representado com un mendigo. Save the Children

Para la ONG, también es prioritario que el sistema de respuesta a la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que hay en España y ha reivindicado una "mirada nacional" para ellos, en vez de una gestión autonómica.