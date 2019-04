Más del 25% de niños y niñas en España (una cuarta parte de los menores) han sido víctima de maltrato en su hogar, según un informe de Save The Children publicado este jueves 25 de abril bajo el título Más me duele a mí. El estudio revela que el maltrato fue ejercido en estos casos por parte de los padres, madres o cuidadores principales y apunta que menos del 10% de los casos se denuncian.

La organización difunde estos datos con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, que se conmemora este 25 de abril, y coincidiendo con los últimos días de la campaña electoral para las elecciones generales, periodo en el que, según la ONG, la defensa de los derechos de la infancia "no está teniendo suficiente protagonismo" en los discursos políticos de los principales partidos.

El estudio analiza las últimas cifras publicadas hasta la fecha por el Ministerio del Interior y la Fiscalía sobre esta problemática. En 2017 se registraron 4.875 denuncias de violencia a menores en el ámbito familiar y 1.313 sentencias por violencia ejercida sobre menores.

Estos datos se mantuvieron similares a las de 2016, año en el que se produjeron 4.647 denuncias. Save the Children lamenta que estas sean las únicas cifras oficiales y avisa de que el número real de víctimas de maltrato infantil en España sigue siendo "desconocido".

La organización alerta de que el maltrato infantil tiene consecuencias "muy graves" sobre los niños y las niñas que lo sufren, "desde alteraciones neurobiológicas, que afectan al desarrollo de sus conexiones cerebrales, hasta consecuencias en el bienestar emocional y psicológico" y "en el desarrollo de relaciones interpersonales en la edad adulta". Save the Children calcula que el maltrato infantil le cuesta a España más de 10.000 millones de euros al año, aproximadamente el 1% del PIB.

"Nuestra sociedad ha avanzado en la consideración de otro tipo de violencias, pero no en la ejercida contra los niños y las niñas en su ámbito más íntimo, en sus propias casas, y a manos de las personas que se supone más se preocupan por su bienestar", ha advertido la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.

"La tolerancia con formas leves de maltrato hacia los niños y las niñas hacen que sea difícil poner el foco en esta forma de violencia y luchar de manera efectiva contra la misma", ha añadido.

En el informe que Save the Children hace público este jueves se recogen varios testimonios de víctimas, como el de una mujer de 30 años. "De mi ambiente familiar, destacaría los gritos constantes entre mis padres y especialmente de mi madre hacia nosotras. También recuerdo momentos de largos silencios, donde no se podía hablar ni molestar ya que era la forma de evitar el grito", relata.

Ley contra la violencia a la infancia

La organización pide a todos los partidos políticos que aspiran a tener representación parlamentaria en la XIII Legislatura a que impulsen la aprobación de una Ley Integral para la Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia en 2019.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez retomó el proyecto iniciado por el Gobierno del Partido Popular y presentó en diciembre de 2018 su propuesta de anteproyecto de ley. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales no permitió finalizar su tramitación.

El 90,7% de una muestra de 1.887 personas considera grave o muy grave la violencia hacia la infancia

Según una nueva encuesta encargada por Save the Children a la agencia de investigación 40dB y realizada entre el 15 y el 20 de marzo de 2019, el 90,7% de una muestra de 1.887 personas considera grave o muy grave la violencia hacia la infancia y el 64,1% ve necesario la aprobación de una nueva ley que les proteja de ella.

Save the Children considera imprescindible que la Ley Integral para la Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia incluya la creación de una fiscalía específica y juzgados de instrucción especializados en violencia contra la infancia y amplíe los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados garantizando que sean públicos y gratuitos. "Además, creemos que debe tener un claro enfoque didáctico y sensibilizador", ha apostillado Sastre.

Un 8,6% no considera maltrato infantil golpear con un cinturón

En esa misma encuesta, también se recogen datos sobre la percepción que tiene la población española sobre el maltrato. Así, el 83,3% de los entrevistados no considerada violencia dar un cachete como castigo; el 36,9%, no considera maltrato no responder a las necesidades de afecto; el 17,1%, no considera violencia insultar, amenazar o descalificar; y el 8,6% no considera maltrato dar golpes con pies, puños o con objetos como cinturones.

Ante estas cifras, la formación a las familias es una de las medidas que la organización considera claves para la prevención de la violencia. Con el objetivo de contribuir al cambio de pautas entre los progenitores, Save the Children también ha publicado una serie de materiales bajo el titulo Aprender a educar. El reto de la educación en positivo, que se compone de una guía y un curso online disponibles en la web escuela.savethechildren.es.