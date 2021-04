Qué son los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, por qué son imprescindibles y cómo funcionarán

Cuando Esther (nombre ficticio) cumplió 80 años, decidió llamar al centro de crisis de su localidad (Santa Bárbara, California), para contar lo que guardaba en secreto desde hacía muchas décadas. Explicó telefónicamente a las trabajadoras que de pequeña había sido abusada sexualmente, que nunca lo se lo había contado a nadie "y no quiero irme a la tumba con este peso". Entonces se le asignó una consejera que fue durante varios meses a casa de la anciana, hasta que ésta quedó en paz con su historia. Así lo relatan Barbara Tardón y Tania Sordo, dos expertas en violencia de género, en el estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid en 2018 para conocer en profundidad cómo funcionan los centros de crisis para víctimas de violencias sexuales, con la finalidad de poner en marcha el primer centro de estas características que se inauguró en España.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Igualdad, el presupuesto para la creación de otro media centenar de estos centros, lo que garantizará que cada provincia de nuestro país cuente con uno, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En total, supondrá una inversión de 66 millones de euros que saldrán de la financiación del Plan de

Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y que se distribuirán en dos años (casi 20 millones en 2021 para comenzar a instalar la infraestructura y otros 46 millones en 2022). Este proceso deberá concluir con los 50 centros plenamente operativos en 2023.

"Se trata de un paso importantísimo para las víctimas de violencia de sexual y lo que está haciendo España es cumplir con las obligaciones internacionales. El Consejo de Europa ya pedía en 2008 que los Estados miembros instauraran uno de estos centros de crisis por cada 200.000 mujeres". Esta obligación se trasladó posteriormente al Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014", explica Tania Sordo, jurista y experta en violencia de género. "Se trata de centros muy relevantes, en los que no se le exige a la víctima que denuncie para poder tener acceso al acompañamiento y a la atención que necesita". Además, explica esta experta, no sólo tratan la violencia presente, sino que tienen acceso a ellos las mujeres que han sufrido esta violencia en el pasado y que por diversos motivos no la han podido contar o sanar. "En el curso de la investigación entendimos que el concepto de crisis no significa que la agresión acabe de ocurrir, sino que puede deberse a una agresión sexual ocurrida en el pasado pero que por alguna crisis presente se vuelve a revivir lo ocurrido y necesita atención".

Sólo un 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual la denuncia

Según los datos arrojados por la última macroencuesta sobre violencia de género realizada por Ministerio de Igualdad, el número de denuncias por violencia sexuales en nuestro país es muy baja. Según el estudio, un 13,7% de las mujeres a partir de 16 años han sufrido este tipo de violencia, pero sólo el 8% lo denuncia. Sin esta denuncia, hasta el momento, son pocos los servicios y los apoyos con los que pueden contar una víctima. Por eso este tipo de centros son clave y han sido una reivindicación por parte de diversos actores de la sociedad vivil.

Tal como explica el Ministerio de Igualdad, estos centros de crisis (conocidos como Rape Crisis Centers en inglés), funcionarán 24 horas, los siete días de las semana y atenderán a mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente, como en el pasado. Así mismo también se atenderá a las familias o personas cercanas a la víctima que por las circunstancias particulares necesiten acompañamiento, "consejo" o información. No será necesaria la interposición de una denuncia para acceder a la atención y el acompañamiento se adaptará a los tiempos y las necesidades que tenga la víctima, que estará siempre en el centro.

Los equipos tendrán una composición multidisciplinar, con personal especializado en psicología, derecho y trabajadores y educadores sociales y estarán formados en violencia contra la mujer, violencia sexual, derechos humanos, interseccionalidad y enfoque de género. Una de las características es que los equipos de estos centros estarán constituidos principalmente por mujeres, puesto la práctica evidencia que las mujeres cuentan su experiencia a otras mujeres.

"El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola y que las puertas institucionales para que esas mujeres puedan sentirse seguras, acompañadas y protegidas frente a las violencias machistas sean cada vez mas grandes", afirmó la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta martes tras el consejo de Ministros.

Se necesitan protocolos comunes

Es un comienzo positivo, afirma Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional en declaraciones a Público. Para esa organización es importante que se de una respuesta integral a todas la forma de violencia de género, no solamente a las que ocurren en el ámbito de la pareja o expareja. Desde hace años Amnistía viene exigiendo la creación de estos centros de crisis, "pero habrá que dotarlo con presupuestos y recursos humanos adecuados, advierte Álvarez.

La falta de protocolos de actuación comunes genera grandes desigualdades en la atención a las victimas

Esta organización realizó en 2018 un exhaustivo informe sobre las vicisitudes que sufren las víctimas de violencia sexual en diversas comunidades de nuestro país cuando buscan asistencia o quieren denunciar la violencia sexual que han sufrido. En el informe Ya es hora de que me creas, afirmaba que las víctimas de este tipo de violencias "se encuentran en un escenario de total desprotección" y que la falta de protocolos de actuación comunes genera grandes desigualdades en la atención, que muchas veces es "revictimizadora".

Por eso, a pesar de considerar que lo anunciado por el Gobierno este martes es una excelente noticia, Álvarez afirma que es imprescindible "no reproducir la misma problemática que hemos tenido con la ley integral contra la violencia de género y con las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o exparaja, que al final las que están en la zonas rurales no acceden a los mismos servicios que las que viven en la capital y se perpetúan desigualdades y disparidades en el acceso a la asistencia. Este es un riesgo que se corre".

Otra de las recomendaciones que subraya esta experta es la necesidad de unificar protocolos de actuación. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, existe un sólo hospital de referencia para víctimas de violencia sexual y que además exige una denuncia previa en la policía para poder llamar a un médico forense que recogida muestras con todas las garantías. Para Álvarez,se deberían stablecer "protocolos para la recogida de muestras con todas las garantías, independientemente de que la mujer quiera denunciar o decida hacerlos mas adelante.

"Estos centros tienen que ser una guía de pasos a dar, en qué orden hacerlo y valorar qué necesidades tiene la víctima. Pero si a pesar de la formación y el asesoramiento, los equipos tienen que acompañar a la víctima a al Policía primero a poner una denuncia, y luego al hospital de La Paz porque es el único de referencia en Madrid para la toma de muestras, obligamos a la víctima a seguir haciendo un periplo que no es positivo. Si no se cambian los protocolos, tal vez no avancemos mucho", explicar Álvarez.

Los procesos de denuncia de esta tipo de violencias pueden ser mu largos, afirma esta experta. "Solemos pensar en una violación tipo de un extraño en un callejón, pero esta no es la más habitual. Son más comunes las situaciones en las que la agresión la comete un familiar cercano y las víctimas necesitan mucho tiempo para denunciar, si es que deciden hacerlo".​