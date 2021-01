Que la tierra tiemble muchas veces y con poca intensidad como lo ha hecho en los últimos días es normal en la cuenca de Granada, una de las zonas con mayor peligrosidad sísmica de la península. Los terremotos superficiales que se están sintiendo en localidades granadinas como Atarfe, Santa Fe o Vegas del Genil se deben a una serie sísmica que se inició a principios de diciembre y se ha vuelto a reactivar en enero.

La catedrática de Geodinámica de la Universidad de Granada y experta en terremotos Ana Crespo Blanc ha explicado que la magnitud de los seísmos está vinculada a la longitud de la falla, que en Granada es de solo 20 o 25 kilómetros, lo que hace menos probable que se alcancen temblores más fuertes como los puede llegar a haber en San Francisco (EEUU).

El motivo de esta actividad sísmica actual es el choque entre la placa tectónica africana y la ibérica. "Estamos en un límite de placas que se mueven cinco milímetros por año, y esa deformación hace que se repitan los terremotos", afirma Crespo.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Este lento movimiento de placas despierta terremotos de diferentes magnitudes en localizaciones próximas, el llamado enjambre sísmico.

"La relajación de tensiones que se produce en las fallas, que son fracturas de roca, produce una cadena al moverse una, se mueven todas y hace que se produzcan terremotos en cada uno de los focos de las fallas", concreta el presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro.

Esto explica los datos recabados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha detectado hasta este martes 172 réplicas del terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en Santa Fe (Granada) que se produjo el pasado sábado, tres de ellas de magnitud 3,3 registradas entre el sábado y el lunes pasado.

Terremotos en Granada desde el 1 de diciembre. — IGN

¿Por qué se han sentido los terremotos?

Ese fenómeno y la casi nula profundidad de los últimos seísmos, explica la investigadora, ha incrementado la alerta social, ya que la acelaración y la intensidad del terremoto, cómo se percibe en la superficie, es mayor.

No es lo mismo que cuando un movimiento presenta más fuerza pero su epicentro se sitúa a mayor profundidad, pues las ondas se van atenuando y se siente menos en la superficie.

Desde el IGN recuerdan que el terremoto registrado en 2010, de mayores magnitudes que las actuales– 6,2 en la escala de Richter–fue, sin embargo, de intensidad menor porque se encontraba a mayor profundidad.

Así, esta madrugada se han registrado en Granada hasta 40 terremotos han llegado a sentirse hasta en seis provincias andaluzas, 30 de ellos en tres horas. Los más intensos han tenido una magnitud 4,3 de y 4,2, con epicentro en Santa Fe.

El efecto de las réplicas, ha sobresaltado a los granadinos, que pese a estar acostumbrados a sentir el suelo temblar, los ha mantenido en vilo esta pasada noche.

Hasta cuándo va a durar esta secuencia de terremotos

En relación a la prevención, los expertos señalan que la ciencia no tiene una bola de cristal para predecir los seísmos. "Los geólogos sabemos dónde se van a producir gracias los mapas de riesgo, estudios de peligrosidad y a la serie histórica pero no sabemos cuándo se van a producir", revela Regueiro.

Por ello, desde el Colegio de Geólogos abogan por actualizar los mapas de peligrosidad sísmica con los nuevos datos como mejor método de prevención. Tras el terremoto de Lorca, en 2011, el Colegio elaboró un decálogo dirigido a los poderes públicos para minimizar los daños de los terremotos en España, donde la actualización continua de la Norma de Construcción Sismorresistente era una de las medidas principales.

Aunque destacan que lo lógico es que haya un descenso y que se disipen las réplicas, no descartan otro terremoto. "Creo que no va a haber terremotos más fuertes porque se ha producido una relajación de la energía del subsuelo, lo lógico es que vaya a menos, pero no quita que haya alguna falla que se esté acumulando y se produzca otro terremoto", añade el presidente.

Ante la alerta social, es impredecible, destaca la catedrática Ana Crespo, ignorar a "cualquiera que diga que va a ver un terremoto a la una de la noche, es absolutamente mentira".