Un verano para disfrutar 'en pequeño'

El verano, desde siempre, es una de las estaciones favoritas de los más pequeños. Con el fin de las clases, los niños disponen de mucho tiempo libre para aprovechar de las horas de sol y calor. Muchos de ellos podrán irse de viaje con sus familiares para vivir una de las primeras vacaciones de su vida. Una fábrica de recuerdos imborrables. No obstante, no todos los padres pueden permitirse escapadas épicas y corren el riesgo encontrar a sus pequeños pegados a la pantalla. Por esta razón, os proponemos una lista de planes alternativos que también son clásicos de las vacaciones de verano. No dejes que el estío pase sin disfrutar junto a los peques.

Planes para disfrutar de la naturaleza

Son muchos los que esperan con ganas la llegada de sus días de vacaciones para poder salir de viaje. Sin embargo, siempre que sea posible, se pueden planear escapadas de fin de semana a algún lugar de la sierra o al campo. Es una gran manera de que los niños puedan apreciar el valor de la naturaleza.

Al poder escapar de la ciudad, los niños pueden pasar un buen rato al aire libre, con espacios abiertos para practicar todo tipo de juegos y deportes: la pelota, el escondite, el pilla pilla... Además, en muchas regiones se pueden realizar rutas de senderismo por alguno de los parques naturales más bonitos de España.

Si te pilla a mano, te recomendamos visitar alguno de estos parques: Ordesa (Huesca), Cabañeros (Toledo), las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), Guadarrama (Madrid) o Doñana (Huelva). También, en muchas de estas zonas existen lagos que son un buen sustitutivo de las playas: Sanabria (Zamora), Las Chorreras (Huesca), Carucedo (León), o las Termas de Ourense.

Un buen chapuzón en la piscina

La piscina es el lugar por excelencia del verano. Darte un buen chapuzón, jugar a la pelota, hacer una batalla de pistolas de agua o tirarte en la toalla a jugar al parchís son algunas de las tantas cosas que uno puede hacer durante toda una tarde piscinera. Ya sea en una piscina municipal, comunitaria o privada, conviene tomar una serie de prevenciones de cara a que los niños puedan disfrutar de un baño seguro y divertido, a partes iguales.

En el caso de que sean muy pequeños, hay que supervisarles de manera constante, además de usar flotadores y manguitos para acompañarlos en el baño. Este es un gran punto de partida para enseñarles poquito a poco a nadar por su propia cuenta.

Con los más mayores, hay que estar atentos para que jueguen de manera segura. Evitar que corran por el bordillo de la piscina para que no se resbalen, tratar de que se zambullan en el agua en las zonas más hondas, o prohibir juegos relacionados con las "ahogadillas". Tampoco conviene olvidar darles protector solar y garantizar que hayan hecho la digestión antes de bañarse como recomienda la Cruz Roja.

Es obligatorio que aquellas piscinas municipales y comunitarias que tengan una profundidad de entre 200 y 500 metros cuenten con un socorrista. En cambio, si oscila entre los 500 y 1.000 metros de profundidad, debe a haber, al menos, dos. Estos profesionales conocen la mejor manera de actuar en el caso de que exista una emergencia.

Una sesión en un cine de verano

Este es todo un clásico en nuestro país. En una época donde reinan los cines multisalas y las plataformas de streaming, el cine de verano es una forma muy romántica para que los peques se enganchen a este mundillo. Una buena sesión de cine, ya sea para ver alguno de los estrenos de la temporada, o para rememorar algún clásico, que seguro que los más pequeños aún están pendientes de descubrir.

A quién no le va a gustar el fresquito de una noche de verano, mientras se come unas palomitas. En muchas ciudades y pueblos se habilitan plazas o parques para instalar estos cines de verano. Pero, si quieres sorprender a los niños y vives en Madrid o en Barcelona, te recomendamos uno de estos cines aún más auténticos: el Autocine Madrid Race, donde puedes ver las películas desde el asiento de tu coche, y Cinema Liure a la platja (Barcelona), que hace sus proyecciones desde las playas de El Prat, Mataró, Palamós y Tossa del Mar.

¿Alguien ha dicho parque de atracciones?

Si hay un lugar que está pensado y diseñado para los niños, ese sitio es el parque de atracciones. La montaña rusa, el tiovivo, la casa del terror, o la lanzadera, son algunas de las míticas atracciones que los peques querrán montarse una y otra vez. Por lo general, los parques temáticos están pensados para todo tipo de edades, así que no debería haber ningún conflicto entre el hermano mayor y el pequeño a la hora de subir a una de las atracciones.

La Warner en Madrid, PortAventura en Tarragona, Isla Mágica en Sevilla, o Terra Mítica en Benidorm son algunos de los parques que reciben más turistas en estas fechas veraniegas. Si prefieres planes pasados por agua, Aquarama (Castellón), Aqualandia (Benidorm) o Aqualand (Torremolinos), son algunos de los mejores parques acuáticos de España.

Échale un ojo a la agenda cultural

No hace falta salir de casa para echar un buen rato con los pequeños. Si el verano es sinónimo de tiempo libre, ¿por qué no aprovechar ese tiempo para hacer cosas diferentes en el hogar? Cocinar con los pequeños es una actividad muy didáctica para ellos. Así le puedes mostrar los beneficios de comer bien, además de realizar platos riquísimos. Hacer manualidades también es un buen pasatiempo para explorar su vena artística.

Si antes hablábamos de los cines de verano, también es una gran idea echarle un ojo a las agendas culturales del municipio donde resides. En numerosas ocasiones se nos pasa por alto la celebración de algún acto celebrado en nuestra localidad. Visitar alguna exposición o asistir a un concierto son algunos de los eventos que se suelen programar para estas fechas.

Apuntarles a un campamento urbano

Cada verano son muchos los niños que tienen la oportunidad de irse a un campamento de verano. Estar rodeados de personas de su edad, realizar juegos al aire libre o cantar canciones son algunas de las actividades pensadas para ellos. Sin embargo, no todos los niños quieren o pueden ir. Por eso, una gran alternativa son los campamentos urbanos, con los que mantener distraídos a los peques durante la jornada laboral de los padres, sin la necesidad de que salgan de sus pueblos o ciudades.