Visit Correos: 88 millones de personas no pueden estar equivocadas y será por algo

Si visitas las oficinas de Correos habitualmente, seguro que lo tienes claro. Y si no, no sabes lo que te estás perdiendo, pero te lo vamos a contar. Hasta 88 millones de personas pasan por las oficinas de Correos cada año. Sin duda, será por algo. Y es que entrar en una de estas instalaciones de Correos es acceder a todo un mundo de servicios, que van mucho más allá del mejor envío de cartas y paquetes.



Correos pone a disposición de todo el mundo un amplísimo catálogo de productos y servicios que abarcan soluciones financieras, servicios a la ciudadanía o, como no, todas las opciones de paquetería. Puedes acceder a la Tarjeta Correos Prepago, a servicios de la Dirección General de Tráfico, pagar recibos y tributos, ingresar y retirar efectivo con la comodidad que aportan las oficinas, hacer uso de telefonía e internet, cambiar divisas, enviar dinero, vender balizas, acceder a servicios de luz y gas, comprar entradas de conciertos y otros eventos, formalizar el voto por correo, beneficiarte de servicios tan eficaces como el Buzón de Vacaciones, Correos Market o Citipaq, entre muchas otras ventajas.



No te vas de vacaciones, pero ahí están las oficinas de Correos. De ahí que la entidad postal apueste por ese lema de Visit Correos, Visit Oficinas, porque entrar en una oficina es tener a tu disposición la posibilidad de gestionar cómodamente docenas de trámites y acceder a todo un mundo de servicios. Entrar a una oficina de Correos es realmente sorprendente para quienes desconocen que tienen al alcance de su mano montones de opciones que hacen la vida más cómoda y fácil, que es algo que tienen muy claro quienes las usan habitualmente.

Porque los usuarios saben que una instalación de Correos es prácticamente un lugar turístico de los que nunca decepcionan, y lo más importante: tienen bien presente que estas oficinas resuelven incidencias y minimizan los problemas, incluso hasta el punto de convertirlos en meras anécdotas.

Servicios financieros: todo lo que necesitas en tus manos

Ese por "algo" será que ofrecen las oficinas de Correos se nota claramente si tenemos en cuenta sus servicios financieros. Correos pone a disposición de quienes visitan sus más de 2.300 oficinas repartidas por todo el territorio nacional una herramienta fundamental para organizar las finanzas, ya que se trata de contar con soluciones de gestión que no están vinculadas a ningún banco y que son accesibles gracias a la Tarjeta Correos Prepago y a correosprepago.es.



Así tus cuentas están siempre seguras y tus gastos, bajo control. Puedes realizar pagos, hacer compras y transferencias de forma sencilla y segura, sin necesidad de tener vinculación con una cuenta bancaria.



Además, los usuarios pueden contratar el servicio de IBAN, para tener a su alcance la mayor parte de los servicios que ofrecen los bancos.



Puedes también retirar e ingresar efectivo en las oficinas de Correos como si de un cajero bancario se tratara. Porque con Correos Cash es muy fácil ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en las oficinas y a través de los carteros rurales, siempre de una forma fácil y segura. Correos llega a todos los lugares de España y no hay mejor garantía.



También está en tus manos cambiar euros por la divisa que necesites, solicitar el envío de esas divisas a tu domicilio o a cualquiera de las oficinas de Correos, y mandar y recibir cantidades en solo unos minutos. Correos ofrece a los visitantes de sus oficinas hasta 130 divisas en más de 200 países con todas las garantías de la entidad postal y de Western Union.



Y si quieres que lleguen tus regalos como si los llevaras tú mismo, no hay mejor lugar que una instalación de Correos, porque con la Tarjeta Regalo de una sola recarga tienes en todo momento a tu alcance regalar hasta 150 euros, para realizar pagos en cualquier comercio del mundo adherido a la red Mastercard, ya sea online o físico.



Servicios de la Administración: los trámites, más sencillos que nunca

Lidiar con la Administración nunca había sido fácil, pero ahí están las oficinas de Correos para afirmar lo contrario, y sius millones de visitantes para corroborarlo. En las instalaciones de la entidad están disponibles los distintivos y los servicios de la Dirección General de Tráfico. Correos facilita la adquisición de los distintivos ambientales oficiales de la DGT para todos los vehículos, un elemento obligatorio para circular por las Zonas de Bajas Emisiones.



También puedes pagar multas y gestionar el duplicado del permiso de circulación y el informe e vehículos, incluso adelantándote a la nueva normativa. Por ejemplo, las oficinas de Correos facilitan la venta de balizas señalizadoras. Pero es que se pueden adquirir las balizas de señalización V16 y además disfrutar de un descuento en la siguiente baliza geolocalizada de uso obligatorio.



En las oficinas de Correos se pueden pagar tasas y tributos gracias a Correos Pay, y si necesitas comunicarte con la Administración Pública, puedes enviar documentos digitalizados con el Registro Electrónico de la Aministración. Es tan sencillo como acudir a las oficinas de Correos y formalizar el trámite cómodamente, o bien a través de los carteros rurales.



Envíos postales y paquetería: el clásico de Correos ahora tiene de todo

Oficina de Correos.

Correos garantiza siempre sus envíos, y lo hace de manera detallada con los envíos de paquetería responsables, para los no urgentes con los que se optimizan las rutas de reparto a la espera de un transporte completo, lo que contribuye a reducir notablemente las emisiones asociadas a un envío.



Igualmente los envíos de paquetería urgente gozan de una supervisión total por parte de Correos, que ofrece la opción perfecta y asegura la entrega cuándo y dónde se necesite.



Correos piensa en todo y dispone de Embalajes Línea Bosques, ecológicos y responsables con el medioambiente; envío de bicicletas con el Paq Bicicleta, que se encarga de recoger y entregar la bici en cualquiera de las oficinas de Correos; o envíos de maletas gracias al Paq Maleta, que permite no cargar con el equipaje y viajar ligero. Es muy cómodo, con servicio de recogida a domicilio y entrega en Península y Baleares.



La entidad postal ofrece un Buzón de vacaciones para viajar tranquilo. Correos se encarga de guardar todos los envíos hasta el regreso. Cuenta con el Buzón Ecommerce, para recibir las compras de ecommerce de cualquier operador en sus oficinas, sin necesidad de estar en el domicilio. Su Servicio especial paquetería es la forma más fácil y económica de realizar envíos, basta con entrar en correos.es o en la app de Correos, anotar el tamaño y peso del paquete y elegir el tipo de envío, y en pocos pasos se habrá terminado el proceso de admisión del paquete, que se podrá depositar en cualquier oficina de Correos que tú elijas.



Es parte de lo que ofrecen las oficinas de Correos, sin olvidarnos de los Apartados de Correos, para recibir de correspondencia en cualquier localidad sin necesidad de tener domicilio o empadronamiento en ella; los Sellos y productos filatélicos, para coleccionar y para envíos; el servicio de Burofax, por el que Correos se encarga de gestionar tu comunicación y aporta validez frente a terceros; o el Publicorreo, destinado a dar a conocer a tu empresa a través de mailings comerciales de pequeños formatos con el aval de Correos.



Muchísimo más de lo que puedes imaginar

Si te vas haciendo una idea de lo que es una oficina de Correos, aún te falta mucho por saber de lo que ofrecen. A través de Correos Telecom, Telefonía e Internet, puedes disfrutar de ofertas a medida en fibra y móvil, con un nuevo y exclusivo servicio de telecomunicaciones de Correos.



Con Citypaq, gestión de envíos, no hay sorpresas, ya que es la solución rápida y sencilla para recoger, enviar o devolver tus paquetes a través de las taquillas inteligentes de Correos, ubicadas en sus oficinas.

Y olvídate para siempre de esas páginas web siniestran donde comprar entradas de conciertos y eventos es toda una aventura. Correos dispone su su servicio de Venta de entradas, con una amplia variedad de tiques para conciertos, teatros, parques de atracciones y los mejores espectáculos.



Pantallas de promoción instaladas en más 860 oficinas a nivel nacional para promocionar tu negocio de manera fácil, Cobro de recibos mediante la mejor red de oficinas y carteros y carteras rurales, una Librería con una amplia oferta o Identificaciones para mascotas, productos de localización e identificación para mascotas para que la seguridad sea siempre lo primero.



Todo eso y mucho más te lo encontrarás en las oficinas de Correos. Así que ya sabes: Visit Correos, Visit Oficinas, porque 88 millones de personas no pueden estar equivocadas.