La Comunidad de Madrid ha vuelto a aplazar la vuelta a las aulas hasta el próximo miércoles 20 de enero por los problemas de accesibilidad tras el temporal de nieve. Una decisión que ha levantado ampollas entre los sindicatos de educación y las asociaciones de padres y madres.

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha programado un regreso presencial a la actividad educativa de manera escalonada, de tal manera que las clases presenciales se iniciarán el próximo miércoles para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Especial y de 1º y 2º de ESO.

Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, FP, Educación para Adultos y Régimen Especial que este año tienen una modalidad lectiva semipresencial por motivo de la covid-19, retornarán a la presencialidad un día después, el jueves 21 de enero.

Antes los retrasos ocasionados por Filomena en materia educativa, la comunidad ampliará tres días en junio el calendario escolar y retrasará el final de curso con el fin de reforzar la presencialidad en las clases.

Esta decisión ha pillado por sorpresa tanto a los sindicatos como a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) que critican la decisión unilateral del Gobierno regional.

"Es denunciable que no consulten ni a la comunidad educativa ni a los defensores de los trabajadores educativos que somos las organizaciones sindicales", sostiene la secretaria del sector de Enseñanza FeSP UGT Madrid, Teresa Jusdado.

Además, destaca que, en la circular enviada por el director general de infantil y primaria, José Ignacio Martín Blasco, no consta ninguna referencia sobre si habrá modificaciones del calendario escolar de las escuelas infantiles, mientras que tachan la medida de "incomprensible".

Una preocupación compartida por el sindicato de profesores ANPE. Aunque el retraso de la vuelta a las aulas les parece razonable por cuestiones de seguridad, no entienden esta medida "cuando el servicio educativo se está prestando telemáticamente desde el 11 de enero".

Una situación, añaden desde el sindicato, que no conlleva una interrupción, sino una continuidad a distancia similar a la que se planteó durante el largo confinamiento de 2020.

"Nos parece un menosprecio hacia los profesores porque seguimos dando clase a distancia", comenta el presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián.

"Un panorama caótico"

Hasta este jueves más de la mitad de los centros escolares de la región, 1.474 de 2.557 colegios, presentaban dificultades de accesibilidad.

Las familias del AMPA se han tenido que encargar junto al personal de centros educativos de quitar la nieve de los puntos de entrada de los alumnos después de que el Consistorio considerara no prioritario la limpieza de los colegios.

Ante el aumento de críticas de los ciudadanos por la lenta recuperación tras la nevada, la Comunidad de Madrid intensifica la limpieza del acceso a los colegios para poder abrir las aulas el miércoles.

La presidenta de la federación de Madrid y miembro de la dirección de CEAPA, María Carmen Morillas, cree que el panorama al que se enfrentan es "bastante caótico", al volverse a enterar por los medios de comunicación y las redes sociales de las decisiones sobre la vuelta al colegio.

"El consejero de educación primero habla de unos 70 centros que no podrán abrir seguramente el lunes 18, ayer nos dice que son 12, hoy que no abre ninguno, no entendemos nada. Necesitamos que la Consejería de Educación se siente con la comunidad educativa y podamos trabajar de una manera participativa y poder tomar ese tipo de decisiones", reclama Morillas.

Ámbito universitario

La Comunidad de Madrid ha anunciado también que las universidades retomarán su actividad en las aulas este próximo lunes, 18 de enero, "salvo en aquellos casos puntuales donde ya se ha comunicado un retraso de fechas".

La vuelta también se realizará de manera escalonada en las universidades. Por ahora, han retrasado la vuelta a la actividad presencial la Universidad Complutense (UCM), que la aplaza al miércoles, 20 de enero, y la Universidad Autónoma (UAM), que la retomará el siguiente lunes, 25 de enero.