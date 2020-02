Willy Toledo, absuelto del delito contra los sentimientos religiosos por cagarse en Dios y en la Virgen

El actor Willy Toledo ha sido absuelto de los delitos de obstrucción a la Justicia y contra los sentimientos religiosos en una sentencia del juzgado de lo Penal número 26 de Madrid, que le juzgó por haberse cagado en Dios y en la Virgen en su cuenta de Faceboock.

"La absolución de Willy Toledo (así como la de César Strawerry) son triunfos del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El pensamiento no delinque, y la expresión escrita o verbal del pensamiento (salvo que aliente a la hostilidad violenta contra determinados colectivos), no debe ser delito, en un país que se entienda respetuoso con los Derechos Fundamentales", ha aseguraro Endika Zulueta, abogado del actor, en un comunicado.

"Esperemos que Willy sea la última persona que se sienta en el banquillo en España simplemente por expresar lo que piensa, y sea un paso más para la despenalización de los delitos religiosos y del resto de las normas mordaza que continúan vigentes en nuestro país", prosigue.

La Asociación de Abogados Cristianos le denunció por un delito contra los sentimientos católicos y pidió para él una multa de doce meses. Toledo declaró en el juicio que no quiso ofender a los católicos, sino hacer una crítica política, aunque a la entrada de la vista afirmó que seguiría cagándose en la Virgen.

"No tuve la intención de ofender a los católicos ni a los musulmanes, ni a los hebreos ni a los seguidores de la secta del espagueti volador, pues cada creencia es libre", declaró el actor durante el juicio.



En la publicación del 12 de octubre de 2015, Toledo escribió: "Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea". Y el 5 de julio de 2017 publicó: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María".