Bienvenidos a Tremending Topic, la sección en la que te contamos la actualidad con el mejor humor tuiero. Al menos mientras nos dejen....

Y es que el Parlamento Europeo ha aprobado hoy la directiva del 'copyright' que marcará de forma exhaustiva qué se puede y qué no se puede compartir en público en función de quién sea el dueño de contenidos. Está por ver si seguimos viendo memes

A mí me da igual que se apruebe el artículo 13, yo siempre echo 20 euros.

La policía llegando a mi casa porque he hecho un meme con un vídeo de Belén Esteban. pic.twitter.com/AMkE2zBwN2

Mal rollete entre el presidente de México y Felipe VI...

Andrés Manuel López Obrador ha pedido que Felipe VI pida disculpas por los atropellos que considera que se cometieron durante la conquista

López Obrador quiere un "me pide, me perdona" de Felipe VI.

Y, claro, se ha liado parda. El Gobierno ha rechazado que se vaya a pedir perdón por nada

España no pide perdón por asesinar a media España como para pedir perdón a México.

Por su parte, el trifachito con PP, Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox… Pues imagínate…

Arturo Pérez-Reverte ya se está ajustando la celada

A ver, tampoco está mal pedir perdón por lo que se ha hecho mal, creo yo...

Las personas y las naciones se pueden equivocar y no está mal reconocerlo. Sería bueno empezar a hacerlo.

Si se ha causado un daño terrible lo justo es reconocerlo

Eso sí, probablemente todos tenemos cosas por las que disculparnos

. @lopezobrador_ 13 discos de Maná y nosotros no hemos dicho ni media.

Se aproximan las elecciones y vamos conociendo mejor lo que se viene. Ayer nos enteramos, por ejemplo, de que un miembro de Vox fue un neonazi condenado por dar una paliza a un profesor y dejarlo con un 20% de discapacidad. Y han acabado cesando al presidente de Vox León al desvelarse su conexión con la Fundación Franco

Pues no entiendo como Santiago no me ha llamado todavía para las listas. pic.twitter.com/T6aAsnVCuH

