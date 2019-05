Te contamos en directo la jornada electoral del 26M con la misma poca rigurosidad que otros medios pero con más risas. Sigue la información seria en el directo de Público.es

22.15.- Los primeros datos vienen a confirmar lo que veníamos diciendo: con menos del 5% del escrutinio, la alcaldesa obtendría 20 concejales y superaría holgadamente la mayoría absoluta en el Ayuntamiento con el apoyo del PSOE, pero seguimos pidiendo prudencia

En Madrid va bien pero... pic.twitter.com/F6bkDUHg5p — Max Pradera (@maxpradera) 26 de mayo de 2019

21.55.- ¡ÚLTIMA HORA! Empiezan a llegar los primeros datos reales

Ahora sí, sueltan los resultados pic.twitter.com/bE5a2pn9Wi — Armando el pollo (@Arma_pollo) 26 de mayo de 2019

21.38.- En estos momentos estamos en condiciones de ofrecer una última hora:

ÚLTIMA HORA: Se confirman los peores augurios: mañana es lunes. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de mayo de 2019

21.32.- Aviso a la población, si vais a seguir los datos por la tele, usad gafas de sol

No tengo claro si esta la cosa igualadísima o se ha perdido la señal.#SuperDomingoL6 pic.twitter.com/6dCgPF7Ur9 — Profeta Baruc ????????????????⛪️????????‍???? (@Profeta_Baruc) 26 de mayo de 2019

Cuando te pasaban los apuntes subrayados con 10 niveles de importancia.#SuperDomingoL6 pic.twitter.com/PahIFokfJL — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 26 de mayo de 2019

He comenzado a seguir el resultado electoral con Ferreras #SuperDomingoL6 y he acabado eligiendo los colores para pintar la casa. — Kikolo (@kikolo777) 26 de mayo de 2019

21.13.- Malas noticias desde Francia: Le Pen ganaría las elecciones europeas, según las primeras estimaciones.

Abascal por las carreteras de Pirineos para ir a felicitar a Le Pen personalmente. pic.twitter.com/qS1qdZ8zcR — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 26 de mayo de 2019

21.00.- Más datos: Colau y Maragall empatarían en concejales en Barcelona, según una encuesta. Manuel Valls, la apuesta de Ciudadanos, quedaría quinto en la lista a la Alcaldía

20.45.- Todo el mundo quiere saber el resultado ya pero, insistimos, hay que esperar

¿Sabéis cuántos escaños va sacando Amancio Ortega? — Esmereldo Ceraviejo de Maximo y Litio (@piezas) 26 de mayo de 2019

20.40.- Y a nuestra redacción nos siguen llegando las divertidas y curiosas anécdotas de toda jornada electoral

Un apoderado de Vox en Sevilla ha sufrido un desmayo por el calor. Es la primera vez que a un facha le siente mal estar cara al sol. — PabloMM (@PabloMM) 26 de mayo de 2019

20.38.- Tenemos las primeras reacciones a estos datos

¿Puedo sacarlo ya o es pronto aún? pic.twitter.com/GWcjjXV8Ah — cristina fernandez (@juevesantes) 26 de mayo de 2019

20.31.- Repetimos, para despistados, esto son solo sondeos a pie de urna

20.30.- Aún así cuidado con hacerse ilusiones, para el escrutinio aún queda...

Importantísimos son estos sondeos a pie de urna para que no nos aburramos en estos 60 minutos hasta que empiece a salir el escrutinio oficial. — Tuan (@____tuan) 26 de mayo de 2019

Los sondeos a pie de urna fallan más que Roncero. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 26 de mayo de 2019

ESCROTINIO: Dícese de la acción de contar votos con los cojones. — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

20.20.- Es sólo una encuesta, recordamos, pero de confirmarse sería una de las noticias de la noche

Pues iba a ir a Madrid, pero si gana la izquierda eso será un caos circulatorio, y a lo mejor un niño adoctrinado en los colegios públicos se me folla a la gallina. — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

Miles de zoofílicos organizándose por WhatsApp para ir a la Cibeles, con sus mascotas, sí se confirman los resultados de las encuestas. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

¿Lo oyen?, ¿Oyen eso?

Es el silencio, el silencio que queda tras la ostia que se ha dado el PP en Madrid. https://t.co/Fv2gMTOQyO — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

No importa cuándo pongas este gif. pic.twitter.com/UAZVWhbze6 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 26 de mayo de 2019

20.05.- Atención, ÚLTIMA HORA, según el primer sondeo a pie de urna las izquierdas sumarían en Comunidad y Ayuntamiento de Madrid

Según el sondeo de Sigma2 para Telemadrid, Gabilondo y Carmena podrían gobernar con en apoyo de las otras fuerzas de izquierda, incluso en las horquillas más bajas.

Es sólo un sondeo, la noche de hoy es muy larga. #26M — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 26 de mayo de 2019

Si la izquierda gana en la Comunidad de Madrid rapo a mi vecino. — Superlópez (@Superlopezxxl) 26 de mayo de 2019

20.01.- Todo el que ha querido ha podido votar con seguridad y respetando una de las máximas de la democracia: el voto secreto

Yo, ejerciendo mi derecho al voto secreto. pic.twitter.com/9ZHJ0Uc2qM — Comisario Político Pucelano (@forox01) 26 de mayo de 2019

20.00.- ¡Cierran los colegios! Esperemos que todo el mundo haya tenido tiempo de meter su papeleta

Los de mi mesa electoral cuando voy justo a la hora de cerrar #SuperDomingoL6 pic.twitter.com/ycA8Vthvcx — Jorge Carrillo (@Jorch_91) 26 de mayo de 2019

19.55.- Quedan cinco minutos

DATOS RIGUROSOS DE ÚLTIMA HORA: A falta de 5 minutos para el cierre de los colegios, ya podemos confirmar que en 5 minutos se cierran los colegios. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de mayo de 2019

19.50.- Cuenta atrás, ¡quedan 10 minutos para el cierre de las urnas!

Quedan 10 minutos para que cierren las urnas, a la izquierda aún le queda tiempo para fundar otro partido en Madrid. — Kim Jong-un (@norcoreano) 26 de mayo de 2019

19.33.- Nos siguen llegando imágenes de políticos votando:

19.20.- Todos los medios muy pendientes, con todos sus medios preparando análisis y gráficos

Cuando te compras una caja de Alpino. pic.twitter.com/iVKjJqPph1 — Tuan (@____tuan) 26 de mayo de 2019

19.06.- La participación en las municipales se mantiene en niveles similares a los de 2015 , Así que ya sabéis, a votar que luego no vale arrepentirse

19.00.- Ayuso, Almeida y Casado han votado juntos. También tenemos imágenes de esto

- que no me vean, que no me vean, que no me vean... Jo, al final me han visto ????. pic.twitter.com/avgWm8OlWF — ???????????????? ???????? ???????????????? (@absurddheces) 26 de mayo de 2019



18.58.- Esta mañana los candidatos han votado para dar ejemplo

He votado y no he hecho ninguna foto para subirla a Twitter, ni a IG, ni nada. ME ESTOY CARGANDO LAS REDES SOCIALES. — Cricri (@buttercri) 26 de mayo de 2019

18.56.- Y recordad, luego no vale de nada llorar...

-No has votado, pues ahora no llores.

-Es que se ha muerto mi padre.

-Ah. — Cricri (@buttercri) 26 de mayo de 2019

18.55.- Sin olvidar a nuestros representantes en Europa

Las elecciones europeas son importantísimas, porque dependiendo de a quién elijamos harán los que les dé la gana o lo que les salga de los huevos, y claro, no hay color.#Elecciones26M #EleccionesUE2019 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 26 de mayo de 2019

18.52.- Mañana muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos podrían cambiar de signo.

¿A qué año va a volver vuestro ayuntamiento o comunidad autónoma mañana? — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

18.50.- Así que en eso estamos los españoles. Tenemos imágenes

FOTO HISTÓRICA: Pablo Casado en un colegio. pic.twitter.com/dwLsX1X59Y — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 26 de mayo de 2019

18.43.- Una vez más los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir a quién ponen al frente de sus instituciones. Todas y todos. También las feministas, claro que sí, señoros de Vox

Yo soy fea. Sé fea tú también, no votes a los nazis. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 26 de mayo de 2019

¿Habéis votado ya todas las feas, o vais a dejar que Bombillaman y sus amigos os representen en Europa, ciudades y comunidades autónomas? — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 26 de mayo de 2019

18.42.- Porque en las democracias la gente decide a sus representante votando, por eso son democracias. Es lo que las define. ¿Verdad?

Vale que en las anteriores no, pero en estas elecciones sí se vota quién va a ser Rey, no?#Elecciones26M — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 26 de mayo de 2019

18.38.- Por si fuera poco una fiesta de la democracia, hoy tenemos tres

No serán tan demócratas cuando no me dejan votar dos veces. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) 26 de mayo de 2019

18.35.- Llegó el día: 26M. Elecciones municipales, autonómicas y europeas