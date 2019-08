Desde que el Gobierno del Partido Popular ha llegado a los ayuntamientos, los vetos a diferentes artistas no han parado de llegar.

1.DEF CON DOS Y CESAR STRAWBERRY POR "ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO"

El primero que conocíamos ocurrió el pasado mes de julio, cuando la concejala del distrito de Tetuán informó sobre la cancelación del concierto de Def con Dos al considerar que “no es digno de una institución que representa a los madrileños promover la actuación de un grupo cuyo cantante ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo”. Ahí ya pudimos intuir la escabechina cultural que se nos venía encima.

Las redes sociales empezaron a cargar contra el gobierno de Almeida, aunque, por el momento, de poco ha servido ya que los vetos siguen creciendo.

El Ayuntamiento de Madrid cancela un concierto de Def con Dos, por la condena a Strawberry. Fue condenado por seis tuits enalteciendo el terrorismo. Si en vez de abrir una cuenta en Twitter la hubiera abierto en Panamá, seguro que no le hubieran condenado y haría el concierto.

2. ROZALEN, RAYDEN Y 19 GRUPOS MÁS

Si nos trasladamos a Oviedo, el gobierno del Partido Popular canceló, el pasado 27 de julio, un concierto al que estaban invitados más de una veintena de artistas, entre los que se encontraban la cantante Rozalen y el rapero Rayden. Ambos mostraron su disconformidad a través de sus redes sociales catalogando lo sucedido como “una vergüenza y una falta de respeto”. Según la edil del PP ha escrito un comunicado en el que explica que "no consta vínculo contractual de ningún tipo".

Una vergüenza y falta de respeto que además no tengan en cuenta los compromisos o contrataciones a las que hayamos dicho que no por congelar esa fecha, las reservas de nuestros músicos, etc...

O incluso no haber tocado en Oviedo por dar nuestra palabra de tocar en sus fiestas

