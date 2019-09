El pasado domingo, España celebraba su victoria en la final del Campeonato del Mundo de Baloncesto. Los jugadores de Scariolo estuvieron a la altura de la victoria ganando el partido contra Argentina.

Al finalizar, el técnico argentino, Sergio Hernández, dio toda una lección de deportividad que se ha viralizado en todo el mundo.

El entrenador reconoció la superioridad de España sin excusar la derrota de Argentina y explicó que ellos no habían perdido el oro, sino que ganaron la plata.

"Me cuestan las derrotas, pero en este caso no teníamos excusa, no estábamos cansados, no estábamos satisfechos... España nos ganó de punta a punta, fueron mucho mejores que nosotros tácticamente, en el juego en la ejecución... Fueron brillantes (...) Mi sensación es que no perdimos el oro, sino que ganamos la plata".

Se puede perder el oro o ganar la plata. Mejor, que lo explique Sergio Hernández. #FIBAWC pic.twitter.com/p8efANeNyW — Pablo Cormick (@pablocormick) September 15, 2019

Las redes han aplaudido la deportividad de Hernández y han recordado que Argentina también hizo un estupendo partido.

Respeto. Habla un señor. Enhorabuena ????????. Fieros rivales siempre, nunca enemigos — Capablanca (@Capabla99662157) September 15, 2019

Grande Argentina, orgullos deben de estar de su selección. Enhorabuena por su gran Campeonato — Agustin (@Agustinl) September 15, 2019

Gracias !! Desde España todo un orgullo vencer a un equipo como Argentina. Aquí todos decíamos que si no lo llegamos a conseguir, tampoco pasaba nada porque gabana Argentina. Digno finalista y equipo t cuerpo técnico que nos gusta a todos.

Grandes!!! — HECTOR ORDIÑANA (@HECTORORDINANA) September 16, 2019

Otro discurso que marcó la victoria de España fue el de Ricky Rubio que, tras ganar el mundial, recordó a su madre que falleció en 2016 a causa de un cáncer de pulmón.

“Siempre habrá alguien detrás de mí. Perdí a mi madre hace tres años. Siempre estaba detrás de mí, empujándome cada día para intentar sacar lo mejor de mí y sé que no hay nadie en este mundo que me ame más que ella. Y ella sigue empujándome cada día, a pesar de que no esté aquí la siento. Estoy realmente orgulloso de la madre que tengo y así seguiré siempre”.