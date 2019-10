“Lameculos”; “paniaguados mezclados con ladrones pijos”; “traidores”; “acomplejados”. Estas palabras no están extraídas de la cuenta de Twitter de un trol anónimo ni de un comentario en un foro. Son de Juan Carlos Girauta, todo un diputado nacional, en este caso por Ciudadanos. Se refiere al PSC, un partido en el que curiosamente militó (antes de hacerlo en Ciudadanos y antes de ser candidato por el PP).

El PSC ha decepcionado hoy a muchos. A mí ya no podía: lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era: un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana.

Tras las críticas, Girauta se ha reafirmado:

Sigue llamando la atención, pero ni mucho menos sorprende, ver al alto cargo del partido de Albert Rivera con este tono, dado que ya ha dado que hablar con otros episodios similares. De hecho, parece una constante habitual en Ciudadanos, comenzando por su líder, Albert Rivera, al que recordamos llamando "banda" al PSOE en el Congreso de los diputados. Y siguiendo por otros miembros de la formación, como Marcos de Quinto, al que se le ha visto responder en las redes a tuiteros utilizando palabras como “fascista”,” Troll de mierda”, “Miserable” o “Basura".

Las reacciones en las redes no se han hecho esperar y muchos han considerado que sus tuits son más propios de un “macarra de barrio” que de un político con sueldo público:

¿Pero te caen bien o no? Que no me queda claro.

— Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) October 7, 2019