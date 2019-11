“Jesucristo fue un inmigrante”. Son las palabras de Teresa Rodríguez al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, contraponiendo las políticas con sus socios del partido ultraderechista Vox con sus creencias religiosas. La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, utilizó esta retórica este jueves durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

En su turno de palabra se refirió al punto 27 del acuerdo de Presupuestos alcanzado entre el PP, Cs y Vox, que "plantea la gestión conjunta de la información que obra en la Junta con Interior para cuestiones de orden migratorio”. Rodríguez recordó que “esto se parece demasiado a uno de los puntos que le exigía Vox, que buscaba filtrar datos sanitarios, educativos y de servicios sociales para procurar la expulsión de personas sin documentación".

Refiriéndose al presidente añadió: “Usted saca el Trono del Cristo de la Exaltación el Miércoles Santo […] me gustaría que compartiésemos también los valores cristianos que encarna el Cristo de la Exaltación”. Y entonces recordó que según la Biblia “el propio Jesucristo fue un inmigrante, tuvo que huir a Egipto”. Y añadió: “Le digo más, la Biblia […] dice que quien cuide de los extranjeros está cuidando de Dios mismo. Usted sabe que los valores cristianos forman parte también de nuestra cultura incluso de los que no somos creyentes”.

Me gusta mucho Teresa Rodríguez pero para mi esto es un no. Si tenemos que recurrir a la Biblia, mal vamos. Por favor, argumentos con sentido común, no sermones de misa para representar a los ciudadanos. Como si no sobrasen argumentos para garantizar derechos a niños y migrantes.

— Patricia Casal (@patricia_casal) November 15, 2019