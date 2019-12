Quién iba a decirnos que de José Luis Martínez Almeida iban a salir frases como: “Compromiso […] en la lucha por el medio ambiente y la calidad del aire”; ”tenemos que conseguir cerrar el círculo iniciado en Kioto” o “Madrid está dispuesta a asumir el compromiso con el medioambiente”.

El mismo Almeida que en campaña electoral cargaba una y otra vez contra Madrid Central, utilizando además datos falsos, y que ya como alcalde ha empezado a desmantelarlo. El mismo alcalde que ha traído bajo el brazo una regresión en políticas medioambientales a la capital de España.

Ahora, con la llegada a Madrid de la Cumbre del Clima y ante todos los focos de la prensa y las teles, ni corto ni perezoso, Almeida está a tope con la ecología: se ha enfundado una camiseta de ciclista, ha colocado en la Puerta de Alcalá las letras “Madrid Green Capital” y se ha puesto a lanzar tuits llenos de palabras bonitas y vídeos idílicos.

Vivimos en el siglo de las ciudades y tenemos mucho que decidir. Madrid está dispuesta a asumir el compromiso con el medioambiente que salga de la #COP25. Hoy he recibido a los 25 ciclistas de la carrera Moving for Climate Now en IFEMA. pic.twitter.com/j2IfrKA7Mc

