Es la última polémica inventada del partido ultra Vox y seguida por el Partido Popular: la censura parental. Una estrategia que imita la llevada a cabo por la ultraderecha en Brasil. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado que dará un mes al Ejecutivo murciano para que retire las instrucciones enviadas a sus centros educativos donde se permitía la censura parental. Pasado ese mes, el Ejecutivo recurrirá la medida en los tribunales de Justicia.

La medida, impulsada por Vox y aceptada por el PP permite que los padres puedan vetar a sus hijos la asistencia a actividades complementarias en las escuelas, como pueden ser las charlas sobre diversidad LGTBI. Tras aceptar la medida de la ultraderecha, el líder del PP, Pablo Casado, vinculó la idea de que los niños "no son propiedad" de sus padres "con el pensamiento de los gobiernos comunistas”.

Muchos profesores y educadores se han expresado en las redes contra la censura parental:

PERO QUÉ PIN PARENTAL SI NO VAIS NI A LAS REUNIONES DEL COLEGIO

Desconocen lo que dice la legislación educativa vigente; No saben qué es el currículo, ni los objetivos, contenidos o competencias; No tienen ni idea de para qué sirve el Consejo Escolar... Pero ahí los tienen a todos opinando de educación para defender su Pin Parental.

El pin parental ya ha triunfado. En las leyes no tiene cabida. Pero en el miedo complaciente de ciertos equipos directivos parece que sí. Por no hablar de buena parte de la sociedad, que asume y repite el discurso diseñado para desprestigiar a la pública. https://t.co/ulVCzgrNWO

Creo que tienes un problema si confías tan poco en la educación pública que crees que los centros educativos están llenos de malvados adoctrinadores. Exigir una autorización no va a solucionar tu problema.

Me parece enternecedora la fe que tiene la derecha en los profesores. No soy capaz de que pongan una tilde y voy a ser capaz de que se hagan maricones....

Soy profe en la pública desde hace casi 16 años. En ese tiempo he podido comprobar la utilidad y necesidad de las charlas y actividades que estaban fuera del currículo. Aquí algunos ejemplos #NoAlPinParental ????????

Ana, alumna de 3º, tras tratar en clase algo sobre educación sexual, me contó cómo su novio la presionaba para mantener relaciones sexuales (amenazándola si no con dejarla) y sin preservativo. Ese día aprendió lo que era la pastilla del día después y habló con su madre.

Ese mismo día Omar se fue a un centro de acogida donde lo cuidaron mucho mejor. Igual que Miriam, alumna de 12 años cuyo padre le pegaba cada vez que se enfrentaba a él por no querer cocinar, limpiar, trabajar en la casa sola para él y para todos sus hermanos por ser una chica.

Tamara, de 3º Eso, contó tras una charla de VG que su novio, también alumno del centro, la estaba maltratando, acosando y coaccionando. Su familia lo sabía, pero no sabían ni siquiera lo que tenían que hacer. Ese día se activó el protocolo.

No solo los docentes sabemos de la utilidad de estas actividades. Profesionales como @ddnavarrogc o @luisluperba desde la Guardia Civil y el CN de Policía han trabajado mucho para solucionar problemas sociales desde los centros, a través del Plan Director y saben de lo necesario

Hola @albamarsan82 me presento, soy Guardia Civil y llevo dando conferencias de Plan Director y Plan Mayor desde hace 8 años.

Lo que tú has visto en tu instituto, lo llevo yo viendo el numerosos colegios, institutos, Centros Rurales Agrupados, etc pic.twitter.com/e8Pqef3Ui2

— ???????? Javier ???????? (@erosbike) January 19, 2020