Polémica en las redes tras la publicación en varios medios de unas imágenes de Pablo Iglesias en las que se aprecia que lleva una chaqueta de Zara, "tras sus duras críticas a Amancio Ortega", apuntan.

Otra decepción: Pablo Iglesias ya no compra la ropa en Alcampo sino en Zara: pic.twitter.com/PHrZm8efy2 — Javier Rivas (@jrivascuellar) April 22, 2020

Estos medios ponen ejemplos en los que Iglesias ha cargado contra las prácticas económicas de la multinacional.

Inditex pagó más dinero a Amancio Ortega en concepto de beneficios que a la Hacienda por impuestos. — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) April 28, 2014

25% de paro y Amancio Ortega tercero en el ranking mundial de ricos. Democracia ¿Donde? Terrorista ¿Quien? — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) August 7, 2012

El Gobierno anuncia una "rebaja" para autónomos, pagarán el 19%. Amancio Ortega, con sus SICAV, paga el 1%. Progresividad en estado puro. — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) June 9, 2014

En las redes no han faltado los que han considerado que Iglesias incurre en una contradicción, pero tampoco los que creen que es posible estar en desacuerdo con las prácticas económicas de una empresa y consumir sus productos. Otros también apuntan a que este tipo de "incoherencias" solo se les suele recriminar a los políticos de izquierdas.

Los trajes de Camps no eran de Zara. — Jaimito ???????????????? (@mauletinho) April 22, 2020

Pues soy votante de Podemos pero eso no me va a hacer que no critique lo de Pablo Iglesias con Zara. Hay miles de empresas y comercios más pequeños que respetan los derechos de sus trabajadores, con el sueldo que tiene dudo que su única opción sea comprar trajes en Zara — Adrián. (@adrigr27) April 23, 2020

Que Pablo Iglesias deje de llevar ropa del Zara y que los currantes de derechas renuncien a su jornada laboral de 8 horas y sus vacaciones pagadas. Para no caer en la contradicción digo ????????‍♂️????????‍♂️ — Daniel Rey (@DanielSheen_) April 23, 2020

Pablo Iglesias lleva una chaqueta de Zara, Alberto Garzón se bañó en una piscina y Ramón Espinar se bebió dos coca-colas. Y estos son los argumentos de la derecha. ¿No se cansarán de hacer el ridículo? ???? — Jose Ramón Fernández (@jrfercuen) April 23, 2020

Me meo con Pablo Iglesias, se mete con Amancio Ortega y tiene la cara dura de ponerse una chaqueta de Zara, di aue sí — M???? (@_mvelm_) April 23, 2020

¿Qué el presidente de Murcia se ha subido el sueldo a la vez que recorta en sanidad? Bueno, bueno, eso son cosas sin importancia, lo grave es que Pablo Iglesias lleva una chaqueta del ZARA. — Heidi Podemita (@HPodemita) April 23, 2020

Usted tiene el mismo derecho que el resto de los ciudadanos de comprar en dónde le la gana y hacer con su dinero lo que le plazca. Todos: incluido Pablo Iglesias. Eso nadie lo discute. Nunca Iglesias ha hecho un llamamiento a no comprar en Zara. Si se ha quejado de sus practicas. — ReyMorao (@Sempresilvi) April 23, 2020

La diferencia entre Pablo Iglesias y ciertos políticos esque él lleva una chaqueta del Zara valorada en 30€ y a los demás les regalan los trajes.

Pero claro, tienen que criticarlo hasta por respirar. pic.twitter.com/QahWsI7aqK — Cuarentenaman (@Cuarentenaman2) April 23, 2020

Pablo Iglesias se compra una chaqueta en Zara... ???????????? ¿Qué ha sido de aquellos tiempos en los que a los políticos les regalaban trajes a medida a cambio de concesiones millonarias a empresarios corruptos? Ya no reconozco a este país!!! — Protestona ???? (@protestona1) April 23, 2020

Pablo Iglesias lleva una chaqueta del ZARA de unos 30€. Los fachas piden su dimisión.

Camps llevaba trajes regalados por la Gürtel valorados en 1000€. Los fachas le besan los pies. — Heidi Podemita (@HPodemita) April 23, 2020

Pablo Iglesias con chaqueta de Zara. Hay que reírse. — Alberto Hernández (@AlbertoHRMusic) April 23, 2020

Es de vital importancia para la supervivencia de este país conocer si el vicepresidente del gobierno se viste con una chaqueta de Zara o con un abrigo hecho con el forro de sus cojones. — Kikolo (@kikolo777) April 22, 2020

Todos son iguales ... La derecha roba a menos llenas , Pablo Iglesias lleva una chaqueta de Zara ... — Antonio_Delgado (@DeMeison) April 23, 2020

El discurso de Pablo Iglesias defendiendo lo público es impecable. Por eso hay que sacar y hablar mucho de la estupi6de la chaqueta de Zara... NOS AYUDAIS A DIFUNDIR?? pic.twitter.com/ZeZdwbcIvT — ★Antídoto★ ???? (@Yo_Soy_Asin) April 23, 2020

Oposición responsable es movilizar a toda tu peña porque un vicepresidente lleva una chaqueta del Zara. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 22, 2020

Casado y Abascal:

- Tener un máster regalado.

- Vivir de un chiringuito público sin trabajar.

- Financiarse de un grupo terrorista. Pablo Iglesias:

- Usar Fairy.

- Hipotecarse

- Tener una chaqueta del Zara. ¿A quién crucificamos? A Iglesias, obviamente... Qué nivel, Maribel. — Gema MJ (@gmaemejota) April 22, 2020

Iglesias vistiendo de Zara... Espero que sea un montaje... Y si lo es, ¿Cómo espera después que sus votantes les crea? Nada aquí cada uno hace y dice lo que quiere. — JoseMAntonio (@JmAntonioPrado) April 23, 2020

Después de desvelar que Pablo Iglesias lleva una chaqueta de Zara, mañana los diarios publicarán otro bombazo: tiene móvil. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 22, 2020

El Sevilla y la ropa de Pablo Iglesias: 'Se puede ser crítico con Amancio Ortega y luego ponerte una chaqueta de Zara' https://t.co/k6AHbygUqe vía @laSextaTV — Mari Lopera (@DueLopera) April 23, 2020

Cuando veo que el facherio ha hecho TT Pablo Iglesias porque lleva una chaqueta de zara.

Amebas que sois unas amebas. #PaguitaAbascal pic.twitter.com/L4kol3pSTh — Jano Nano (@hacialaextinci1) April 22, 2020

La chaqueta de Zara, la Gurtel, la Púnica, la Taula, la Pokémon... pic.twitter.com/kcZmClHmca — Pasanospoco (@pasanospoco) April 22, 2020

Ahora que se cumplen los 100 primeros días de gobierno y, por tanto, termina el periodo de gracia, la oposición centra sus críticas en algo tan importante como si Pablo Iglesias llevaba una chaqueta de Zara o no. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 22, 2020

Que en la misma semana en la que una diputada de VOX ha llamado directamente a los militares a dar un golpe de estado, esto quede eclipsado porque Pablo Iglesias lleve una chaqueta del Zara explica bien la perversidad de aquellos que marcan el debate político en este país. — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) April 22, 2020

—Lleva una chaqueta del Zara, el hijo de puta pic.twitter.com/JmxelMNcfX — Valle Loko (@valle_loko) April 23, 2020

Madre mía lo de Pablo Iglesias y la chaqueta de Zara. No veía tanta hipocresía desde la gente aquella que votaba recortes en sanidad y luego aplaudía en el balcón. — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) April 22, 2020

Seguro que el traje de Zara de Pablo Iglesias es más barato que los de Camps. — Mrs. Holmes (@cunetita) April 22, 2020

Encontrate a Pablo Iglesias en Zara, y a Alberto Chicote en los congelados del Mercadona. — Tourette (@_Tourette_) April 23, 2020

No os gusta que @PabloIglesias se compre ropa en el Alcampo, no os gusta que se la compre en Zara, JODER, NO OS GUSTA NADA — Gúndula, En Casa♥️???????????? (@vonlichtenkraut) April 22, 2020

El traje de Pablo Iglesias es de Zara, cancelad los derechos humanos, que vuelvan a zarpar las galeras, arriad las piras inquisitoriales, donad un diezmo de vuestra cosecha a la Iglesia y el derecho de que vuestra primogénita sea poseída por el Rey. — Xabibenputa (@Xabibenputa) April 22, 2020

-Pablo Iglesias lleva una chaqueta de Zara, menuda incoherencia.

-No sé, Abascal es militarista pero pidió prórroga para no ir a la mili, dice ser católico pero está divorciado y dice estar en contra de las mamandurrias pero jamás ha trabajado.

-No me líes, rojo. — laquintacolumna (@laquintacolumna) April 22, 2020

