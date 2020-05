Adriana Lastra sacude Twitter después de llamar "cacatúa" a Tedoro García Egea

Este pasado martes el diario The Guardian se echaba las manos a la cabeza ante la actitud de los políticos españoles durante la emergencia del coronavirus, especialmente los de la derecha, todo hay que decirlo. Frente al consenso y la unión que se ha producido en la mayoría de los países europeos, el corresponsal de The Guardian en Madrid contaba a sus británicos lectores cómo se las gasta por aquí la clase política. "La derecha usa el virus como una porra contra el Gobierno", escribía Sam Jones entre escandalizado y sorprendido. No es de extrañar que luego Pablo Casado no quiera hablar con los corresponsales de prensa extranjeros.

URGENTE Estimado @pablocasado_ . Ya llevamos varias semanas el Circulo de Corresponsales Extranjeros en España intentando hablar con usted. Ahora mas que nunca queremos conversar sobre la política de la coronacrisis. Muchas gracias. Please RT. @RopZoutberg — Corresponsales CCEE (@circulocorres) May 5, 2020

A los ciudadanos españoles, sin embargo, no hace falta que nadie nos cuente nada sobre la actitud de PP y Vox. Los vemos una vez sí y otra también en el Congreso: la crispación, la polarización, las descalificaciones y los insultos aunque sean de guante blanco. El debate sobre la cuarta prórroga del Estado de alarma no ha sido una excepción. Dejamos por aquí un par de ejemplos que evidencian la tensión acumulada (aunque, sí, vamos a lo fácil: tuits de Abascal y Pablo Casado).

???? @Santi_ABASCAL retrata a Pablo Iglesias: "Sepa, señor Iglesias, que cada vez más españoles comprueban que usted sólo ofrece odio y violencia, y una patológica obsesión con los años treinta del siglo pasado". ???? #EstadoDeAbuso pic.twitter.com/Y6VENsCEdS — vox_es (@vox_es) May 6, 2020

Cuando votábamos a Sánchez sí al estado de alarma el PSOE nos calificaba de indignos, desleales e inútiles. Con la abstención, dice que somos la peor oposición de todo el continente. Cuando votemos que no dentro de 15 días, igual nos manda al General de la Guardia Civil. pic.twitter.com/ojSPAYPF5i — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 6, 2020

A esa tensión hay que sumarle los más de cincuenta días de confinamiento, que pasan mella a cualquiera. Cóctel explosivo. Así que lo que ha pasado con Adriana Lastra no sorprende demasiado. La portavoz parlamentaria del PSOE se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras mostrar su enfado con el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Cansada de las constantes interrupciones de Egea, empeñado en mostrar que además de ser un buen lanzador de aceitunas puede ser muy maleducado si la ocasión lo requiere, Lastra ha llamado al dirigente del PP "cacatúa".

El momento ha sido de esos que se recordarán durante mucho tiempo. Dirigiéndose a Casado –lo ha hecho durante todo su discurso– Lastra le preguntaba al líder PP por un suspuesto informe que al final resultó un fake y que Casado utilizó para sustentar su tesis de que el Gobierno de Sánchez lo hace todo mal. En esas estaba Lastra cuando se ha vuelto a oí la voz de Teodoro García Egea. "¿Podría mencionarnos, por favor, usted [refiriéndose a Pablo Casado] o la cacatúa que tiene detrás [en alusión a Teodoro García Egea], que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo...?", ha preguntado irritada la portavoz socialista mirando a la bancada del PP.

Adriana Lastra: "Me gustaría saber a qué científicos ha consultado usted, ¿es otro informe de un señor australiano que resultó ser falso?" pic.twitter.com/foOu0WjD6l — Guillermo Rodríguez (@guirodi) May 6, 2020

Lastra también ha acusado a Pablo Casado de batir este miércoles en el Congreso "su propio récord: 37 insultos en quince minutos en su primera intervención, a razón de tres insultos por minuto".

Casado ha recuperado hoy la mejor versión de si mismo amenizando la Sesión del Congreso con 37 INSULTOS en 15 minutos al presidente del Gobierno. @Adrilastra ha hecho el recuento. Como buen imitador de Trump, Boris Johnson, Bolsonaro o Abascal, solo se desacredita así mismo pic.twitter.com/HBdXZ3eaCk — René ???????? (@RenePerle) May 6, 2020

No han hecho falta ni tres segundos para que el PP armara la bronca, lo que ha obligado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a tomar la palabra por primera vez durante la sesión de este miércoles para pedir silencio.

Al final, como siempre, todo ha vuelto a su cauce. Pero la legión tuitera no olvida y ha comentado la jugada. Más allá del incidente con Teodoro García Egea, son muchos los tuiteros que felicitan a Lastra por su discurso, no solo por poner en su sitio al dirigente del PP. También los hay que la atacan frontalmente y otros que se lo toman con humor por lo menos hasta la próxima bronca. Aquí dejamos un pequeño muestrario de las reacciones a favor pero también en contra de Lastra.

En medio de un debate parlamentario previsible ha surgido un discurso magnífico de alguien a quien apenas conozco:@Adrilastra. Me he reconocido como ciudadano en su intervención inicial. Reconforta. — Joaquín Estefanía (@EstefaniaJoaq) May 6, 2020

Cada vez mejor: @Adrilastra se sale en el Congreso. Perfecta en el tono y en la forma en el difícil arte de poner a @pablocasado_ en su sitio sin perder los nervios #DesescaladaResponsable — Ramón Lobo (@ramonlobo) May 6, 2020

«Nuestro más absoluto rechazo a que Adriana Lastra llame cacatúa a Teodoro García Egea» Sindicato Mundial de Cacatúas#EstadoDeAlarmaSi pic.twitter.com/0nOoltr7NC — Juan Rojo (@juan___rojo) May 6, 2020

Madre mía. Menudo enfado se ha pillado Teo García Egea cuando Adriana Lastra le ha llamado cacatúa. Ha salido del Congreso que ni ha querido hablar con la prensa. pic.twitter.com/nbqwzGG8rY — Luis Endera (@Luis_Endera) May 6, 2020

Madre mía. Menudo ZASCAAAAAA le ha pegado Adriana Lastra al portavoz de la ultraderecha, el Sr Pablo Casado, a cuenta de lo que el PP llama políticas radicales.... ???????????????????????? NOS AYUDAIS A DIFUNDIR?? pic.twitter.com/nvENm1uAwl — ★Antídoto★ ???? (@Yo_Soy_Asin) May 6, 2020

Adriana Lastra una vez más al más alto nivel: breve, humilde, suave, contundente. Magistral con los insultos de Casado, el que luego se hace "el ofendidito". — SrGOGOL (@SRGOGOL) May 6, 2020

Lo que está claro es que Adriana Lastra representa a la perfección al votante medio de Pedro Sánchez. En este sentido, el acierto de casting ha sido total. — Cristian Campos (@crpandemonium) May 6, 2020

Adriana Lastra @Adrilastra es una macarra, maleducada, soberbia e inculta q representa lo q es el socialismo en este país. Una tía que ni ha estudiado ni ha trabajado más allá del PSOE se permite insultar a gente que le dan mil vueltas. ¡VAGA y CARADURA!

pic.twitter.com/X1TdE8RYsx — Lna ???????? #HastaElMoñoDeEstarEnCasa (@elenay29) May 6, 2020