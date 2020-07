Una vez más vamos a hablar de los tejemanejes del rey Juan Carlos I y su repercusión en las portadas de papel de los medios españoles Vayan preparando la lupa, por favor. Les hará falta. En efecto, el 'corinavirus' ha vuelto a atacar.

Ni una mención en las portadas de mañana a la estructura encargada por el rey para ocultar 100 millones de euros a Hacienda. A ver esos defensores de la libertad de prensa, os escuchamos atentamente. pic.twitter.com/aJohhIeeK2 — J. (@nolescreas) July 6, 2020

Pero recapitulemos, primero. Contábamos anteriormente el bochorno patrio de conocer por la prensa de otros países los detalles de las investigaciones al rey Juan Carlos I. El pasado mes de marzo era el diario suizo Tribune de Genève quién soltaba la liebre en su portada con una información de 'cierto relieve' para nuestro país: la Fiscalía de Ginebra estaba investigando al rey Juan Carlos I por una supuesta donación de 100 millones de dólares (casi 90 millones de euros) por parte del entorno del entonces rey de Arabia Saudí. La prensa española no consideró la noticia digna y no encontramos ni rastro del asuntillo en las principales portadas de las ediciones de papel. Tiene aún más narices porque teniendo El País la primicia no lo llevó a su primera.

Posteriormente, en junio, encontrábamos en la prensa otra portada dedicada al emérito... pero, vaya, se trataba de otro medio extranjero: The Times. El prestigioso rotativo hablaba de un "rey caído" y su subtitulo dejaba pocas dudas del tono: "Sexo, dinero y el escándalo que ha sacudido España".

El escándalo del rey campechano en portada.

Tranquilos, que es The Times. https://t.co/m4lTRLCIjv — Fredo Mercury (@fredomercury) June 18, 2020

Más adelante, otra vez para el bochorno de la prensa española, otro medio británico de prestigio, The Telegraph, contaba más detalles: que Juan Carlos I y una empresa del catalán Josep Cusí pagaron los 467.000 dólares que costó la luna de miel de Felipe VI y la reina Letizia en 2004. Un viaje que habría llevado a la pareja por Jordania, Camboya, Fiji, Samoa, EEUU y México. En las primeras páginas de los diarios de papel, ¿Lo adivinan? La nada, una vez más.

Recordamos otra vez, por si es necesario, la importancia que tienen los medios en la conformación de la agenda de un país, es decir, de los temas de los que se habla. Los diarios de papel ya no son lo que eran en cuanto a lectores, ciertamente, pero no debemos olvidar que son un muestrario tremendamente visual de los temas sobre los que los grandes grupos de comunicación quieren que se hable.

65 millones "por gratitud y por amor"

En las últimas horas hemos conocido varios temas, esta vez sí, en medios españoles. El País ha publicado detalles de la declaración de Corinna Larsen ante la justicia Suiza. Según la supuesta examante de Juan Carlos I, este le transfirió casi 65 millones de euros en 2012 "por gratitud y por amor". También El Español avanzó más detalles. Según este medio, Juan Carlos I encargó en Zarzuela "crear una estructura" para ocultar dinero saudí en Suiza". Por último, Europa Press difundió que las autoridades suizas ya han remitido a España parte de la investigación.

"A ver, que sólo le regaló 65 millones de euros, no un chalé en Galapagar" https://t.co/9HvryMuRLn pic.twitter.com/TrKVvM3MZx — Tremending (@Tremending) July 6, 2020

Varias informaciones jugosas sobre el exjefe del Estado que podrían afectar a Felipe VI, cuanto menos a su credibilidad. Hoy los medios habrán abierto con ello a todo trapo, ¿no? Pues... A ver, viendo los antecedentes no hay que ser un lince.

Comenzamos reseñando que este domingo el diario El País sí abrió su portada de papel con este titular: "Larsen declaró que Juan Carlos I le dio 65 millones 'por gratitud' y no para esconder el dinero". ¡Los líos del monarca en una portada española, rápido, pedid un deseo!

Este martes, sin embargo, tras conocerse los detalles ofrecidos por El Español y que las autoridades suizas ya han remitido la investigación a la justicia española, volvemos a lo de siempre: ni El País, ni ABC, ni La Razón, ni El Mundo sacan nada en sus primeras páginas de sus ediciones impresas. En lugar de eso, hablan sobre Venezuela, destacan que Sánchez no ha ido a la misa por las víctimas de la civid-19 organizada por los obispos, etc.



Una vez más los tuiteros han caído en lo curioso de que otra vez los grandes medios coincidan al unísono en ningunear informaciones sobre el rey Juan Carlos I:

El escándalo de la estrucctura financiera encargada por el Rey de España para ocultar a Hacienda 100 Millones de euros, de más que dudosa procedencia, ha abierto todas las portadas de los periódicos. Es broma, ni una sola mención en la #PrensaVendida pic.twitter.com/XVhT7JLGqo — Coordinadora 25S (@Coordinadora25S) July 7, 2020

