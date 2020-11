Ya hemos contado en muchas ocasiones lo fácil que es utilizar las redes sociales para extender bulos y noticias falsas y cómo la extrema derecha y otros grupos, tratan de utilizar estos cauces para sembrar la confusión. Ante la creciente presión sobre los gestores de estos canales que ya mueven gran parte de la información mundial, redes como Facebook o Twitter han empezado a tomar medidas, como incluir advertencias o directamente borrar mensajes, cuando estos difunden mentiras palmarias (en España lo hemos visto por ejemplo con Vox). Por supuesto, la reacción de los afectados suele ser hablar de censura.

Este miércoles, durante la noche electoral en EEUU tanto Twitter como Facebook han advertido a sus usuarios ante los mensajes de Donald Trump proclamándose vencedor cuando aún no ha acabado el recuento de un resultado que se prevé ajustado.

Como algunos preveían, Trump no parece dispuesto a aceptar limpiamente una derrota, en caso de producirse, y ya está hablando de fraude.

El aún presidente de EEUU publicó hace unas horas un mensaje en Twitter que habla de que "están tratando de robar las elecciones". Desde Twitter están advirtiendo a sus usuarios y antes de permitir leer el mensaje de Trump de que "alguna parte o todo el contenido compartido en este tuit ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico".

En el caso de Facebook, la red social ha publicado un mensaje advirtiendo que de "Donald Trump ha empezado a hacer afirmaciones prematuras de victoria" y ha informado a sus usuarios de que aún se están contando los votos y no se proyecta todavía un ganador.

Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates’ posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) November 4, 2020