"Y si hay padres que quieren que a sus hijos se les hable por ejemplo de conceptos LGTBI y contra el acoso, etc. a mí me parece muy oportuno. Los padres pueden elegir que sus hijos vayan a esas charlas. Y habrá otros que decidan que no es así". Son las palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso este jueves en la Asamblea de Madrid. Este es el momento:

Ayuso: "Si hay padres que quieren que a sus hijos se les hable, por ej, de conceptos LGTBI y contra el acoso, los padres pueden elegir que sus hijos vayan a esas charlas y habrá otros que decidan que no es así" pic.twitter.com/3rYaJMEWXw — El HuffPost (@ElHuffPost) March 4, 2021

Unas palabras que se acercan a las tesis de Vox y su propuestas de censura parental. Los ultraderechistas han lanzado una nueva ofensiva con este asunto en Madrid y Andalucía. Por su parte, el Gobierno llevará a los tribunales a las comunidades que implanten esas medidas.

En las últimas semanas, Vox ha marcado la "línea roja" de esta medida para aprobar los presupuestos de Ayuso. Hasta el momento parecía que PP y Ciudadanos no pensaban claudicar, pero las palabras de la presidenta parecen ahora marcar otro rumbo.

En las redes, muchos han escuchado con atención unas palabras con las que Ayuso indica que ve como una opción válida que haya padres que puedan evitar que sus hijos reciban charlas sobre LGTBI o acoso:

A mi me preocuparía que un padre no quiera que se le hable a su hijo de conceptos LGBTI y DE ACOSO. Difícilmente vas a frenar la discriminación de cualquier tipo si no le explicas a los alumnos lo que está bien y lo que está mal. Pero en el mundo de la Ayuso igual tiene sentido. https://t.co/eqXZkwL6Aa — Alex Salvatore ????‍♂️ #WandaVision (@Alexromval) March 4, 2021

El pin parental a quién hará más daño será precisamente a los hijos de quienes quieren imponerlo. Lo siento mucho por esos niños a quienes sus padres quieren mantener en la ignorancia y el oscurantismo. Los demás saldrán adelante más preparados por padres y maestros. — Silvia LLopis (@sllopisortega) March 4, 2021

Las derechas ven como un problema el feminismo, LGTBI, cultura,... — Rafaé???? (@megustasaborear) March 4, 2021

¿Está diciendo que en la CAM, donde llevan 25 años gobernando y con las competencias de educación transferidas se adoctrina? — Azote Vinagre (@AzoteVinagre) March 4, 2021

Enhorabuena a creacionistas, terraplanistas, homófobos, misóginos, racistas etc, etc. — Pasanospoco (@pasanospoco) March 4, 2021

¿Alguien sabe si Ayuso milita en el PP o en vox? — Erysipelothrix rhusiopathiae (@aluquema) March 4, 2021

Claro que si, porque los niños tienen derecho a que se les implanten las mismas taras mentales que tienen los cabestros de sus padres. — David Avellaneda #PonteMascarillaIdiota (@Davellanedar) March 4, 2021

???????????????????????? libertad para que a mis hijos no les enseñen a respetar a sus compañeros/as lgtb ni a no hacerles bullying. Bravo presidenta.???????????? — ฅ( ̳• ·̫ • ̳ฅ) (@javisanvs) March 4, 2021

Ojalá supiera Ayuso que el acoso es un delito y que la forma de prevención más efectiva es la educación, por lo que plantear que sea contenido opcional y no obligatorio es actuar con pasividad ante un fenómeno delictivo. De lo otro es que ni me molesto. https://t.co/JqY3eJcwSo — Martuu (@martaarguezz) March 4, 2021

no es tonta, es un peligro público https://t.co/hMwQuMkDTe — abersta (@abersta) March 4, 2021

Así que Pin Parental también en Madrid, una sociedad tolerante que dejará de serlo tanto. La involución. — Gonpinudo (@HolaGonpinudo) March 4, 2021

Ayuso ven bien que haya padres que no permita ir a sus hijos a charlas de respeto al colectivo LGTBI y charlas contra el acoso. Además hay padres que hablan de doctrinamiento en los colegios y piden un pin parental Pues todo ésto lo predijeron Los Simpson pic.twitter.com/jwztBOeh7v — ????Bat-uitero???? (@Bat_uitero) March 4, 2021

Que no, Señora @IdiazAyuso, que no puede usted impedir se eduque en el respeto a diversidad LGTBI y ade+ esta usted OBLIGADA a incluirlo en currículos educativos, y si no lo hace estaría usted PREVARICANDO en contra de una Ley en vigor, x + que la ultraderecha quiera ¿lo #PPilla? https://t.co/ycQJpeItOQ pic.twitter.com/KeSE90aUTX — Carla Antonelli / ????️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) March 4, 2021

Vamos, que a Ayuso le parece bien que un padre elija si su hijo debe ir o no a una charla contra el acoso. Contra el ACOSO. Hay que joderse, @IdiazAyuso, qué vergüenza me das. https://t.co/F34oQpnwIE — Javi (@javimartc) March 4, 2021

-Ayuso: "Los padres pueden elegir que a sus hijos se les hable de conceptos LGTBI y contra el acoso". La educación hacia la tolerancia, el respeto y la diversidad NO es una OPCIÓN, es un DEBER. pic.twitter.com/jzK5YCAP73 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 4, 2021

Ayuso: «Los padres pueden decidir que a sus hijos se les hable de conceptos LGTBI y contra el acoso (...) y habrá otros padres que decidan que no es así». Nos gustaría saber si la educación en igualdad también es negociable para @ignacioaguado y @Cs_Madrid.#NoAlVetoParental https://t.co/0pwYeNuOIV — Red EQUO LGTBI+ (@redequolgtbi) March 4, 2021

Venga, partidos de izquierda, dividiros en otras cuatro formaciones más pequeñas, que el Ayuntamiento y Comunidad están en buenas manos. — Wolfgang Amadeus Pérez (@wamadeusperez) March 4, 2021

Porque que tu hija o hija vaya a una charla sobre el acoso es adoctrinamiento comunista. Ver para creer. https://t.co/NBqJulHsGY — Juan Laucirica (@Juanlaucirica) March 4, 2021

Más en Tremending:

-Errejón lo clava con esta explicación sobre los verdaderos motivos de la censura parental