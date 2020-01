Continúa la ofensiva de las derechas para vender a los españoles la censura parental que ya han puesto en marcha en Murcia y para ello siguen valiéndose de una herramienta que les ha dado buenos resultados en otras ocasiones: los bulos. Burdas mentiras y medias verdades de todo tipo (ya te hemos contado varios ejemplos) para tratar de crear un problema donde no lo hay y poner una supuesta solución. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?

El diputado y portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha dejado un vídeo donde clava los verdaderos motivos por los que la ultraderecha y la derecha defienden el veto parental. Se trata de un extracto de su participación este martes en Los Desayunos de TVE, donde reflexiona sobre la tendencia de los ricos a separarse de la sociedad y sobre lo que realmente esconde toda esta polémica: el ataque a la escuela pública.

Me sienta como una patada tener decir que tienes toda la razón. La censura educativa es una cuestión de clase y un ataque a la escuela pública. Forma parte de un proceso secesionista de los ricos, por apartarse del resto de la sociedad, no vivir con ella, no educarse con ella...

