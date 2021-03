"Es imposible que te caiga mal Ibai"; "de lo mejor que se ha visto en mucho tiempo en televisión"; "me quito el sombrero"... Son algunas de las opiniones entre el aluvión de reacciones en las redes sociales a la entrevista de Jordi Évole a Ibai LLanos emitida este domingo en La Sexta.

Una emisión que, por cierto, ha alcanzado el segundo mejor resultado histórico de audiencia del programa:

He superado a Messi y solo me ha ganado El Papa. Orgulloso segundo puesto. No he podido con el papa pero he podido con Dios. https://t.co/E9lGszmj1l — Ibai (@IbaiLlanos) March 8, 2021

El periodista y el famoso streamer lograron unir a varias generaciones ante el televisor, en torno a dos figuras muy reconocibles para generaciones diferentes:

2 modelos de entretenimiento cara. Los padres pensando ¿Quién es este Ibai? Y los hijos pensando ¿Quién es ese Evole? Y ¿Cuánto tiempo sin ver la TV?...con los anuncios van a flipar#LoDeIbai #lodeevole pic.twitter.com/zAzzzgvA54 — Roger Baranera ???? (@RogerBaranera) March 7, 2021

Ibai habló con su habitual desenfado de muchos temas diferentes: de dinero, de la falta de este, de impuestos, de casas de apuestas, de bancos, de ansiedad, de los problemas de los jóvenes...

Ibai: "Igual soy gilipollas, pero creo que si ganas mucho tienes que contribuir más que una persona que gana 1.500 pavos al mes". No es tan difícil de entender. pic.twitter.com/iRlSTEBVp0 — PabloMM (@pablom_m) March 7, 2021

Por principios. Por eso no anuncia bancos ni casas de apuestas. #LoDeIbai pic.twitter.com/tYQFjpWVwT — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 7, 2021

Qué importante es que @IbaiLlanos hable de salud mental.

Y no busquéis síntomas en Google en vez de ir al médico ????. #LoDeIbai pic.twitter.com/Wlfn2ceVYu — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 7, 2021

Unas palabras que han dejado miles de reacciones en las redes, de tuiteros, periodistas, políticos e incluso de algún ministro:

"Rechacé ser imagen de un banco, imagínate que soy imagen de un banco y luego deshaucian a siete personas". Y tampoco anunciaría nunca casas de apuestas. Padres y madres de España, dejad a vuestros hijos ver a @IbaiLlanos 24/7 ????????#LoDeIbai — Estefania Molina (@EstefMolina_) March 7, 2021

#Lodeibai que ha llamado la atención mucho: Ibai puede elegir su publicidad, Évole no. — Antonio Rull (@AntonioRull) March 7, 2021

Es imposible que te caiga mal Ibai. — laquintacolumna (@laquintacolumna) March 7, 2021

La conversación entre @IbaiLlanos y @jordievole fue fantástica pero esta parte en particular fue, a mi modo de ver, impecable. Muchas gracias por esa claridad y por esos principios. https://t.co/KnNFWt7LDR — Alberto Garzón???? (@agarzon) March 8, 2021

Me quito el sombrero con Ibai Llanos. Con todo. #LoDeIbai @LoDeEvole — Ibán García (@Ibangarciadb) March 7, 2021

Aunque lo más rentable de forma individual sea irse a Andorra, hay gente que piensa en los y las de al lado.

Conciencia de clase y mucho sentido común el que demuestra @IbaiLlanos en #LoDeIbai https://t.co/UNsSKKyRBS — Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) March 7, 2021

Para mi @IbaiLlanos es un gran comunicador, tiene mucho carisma, la cabeza amueblada, habla de todo con una naturalidad brutal...

Me cae muy muy bien.

Da igual cuando leas esto #LoDeIbai — Raúl Pérez (@raulperez_76) March 7, 2021

Creo que Ibai es el mejor indicador de gilipollas de España.

Te cae mal Ibai?

Eres gilipollas, no hay más. — isaacfcorrales ???????? (@isaacfcorrales) March 7, 2021

Lo que ha hecho Ibai Llanos en #LoDeIbai hablando de ansiedad, de impuestos o de por qué no publicita a bancos o casas de apuestas es de lo mejor que se ha visto en mucho tiempo en televisión. — Julen Bollain (@JulenBollain) March 7, 2021

Pues me alegro de escuchar a @IbaiLlanos y comprobar que mis hijos admiran a gente coherente y con principios @LoDeEvole #LoDeIbai — Ana Porto (@AnaPortoSanchez) March 7, 2021

Llevo un tiempo queriendo odiar al tal Ibai Llanos. Por esnobismo. Por ir de malote. Por representar algo que (admitámoslo) no conozco y me hace sentir viejo. Pero nada, no hay manera. No se puede. — Marcos Pereda (@MarcosPereda2) March 7, 2021

Mis padres ponían cada mañana a Gabilondo, ahora los chavales se ponen a Ibai. España es eso que pasa mientras las vascos son líderes de opinión. #LoDeIbai — Carlos Torres (@carlosaspe) March 7, 2021

Si tuviera hijos me estaría quedando muy tranquila si vieran a Ibai #lodeibai — Esperanza Escribano (@esperanzaec) March 7, 2021

Lo mejor de #LodeIbai con @jordievole es que no hay cosmética, ni discursos medidos al milímetro en busca de un objetivo; sólo hay sentido común y sinceridad. Precisamente por eso Ibai es Ibai. — Miguel Ángel Román (@Miguel_An_Roman) March 7, 2021

¿Qué líder de opinión de 25 años hemos tenido a lo largo de la historia reciente mejor que @IbaiLlanos? Yo creo que ninguno. Para que rajemos de esta generación. #LoDeIbai. — Quique Peinado (@quiquepeinado) March 7, 2021

Que un tío como Ibai hable abiertamente de la ansiedad tiene un valor enorme #LoDeIbai — Esteban Ordóñez (@estebanOrdnz) March 7, 2021

Ibai es un fenómeno extrañísimo solo comparable al uso de emojis: no pasa de moda, a todo el mundo le gusta y hace de Internet un sitio mejor. — Carmen Pacheco (@carmen_pacheco) March 7, 2021

Interesantísimo #LoDeIbai. A mí me pilla mayor (44), me enteré del fenómeno en nochevieja y con el debate de Andorra. Sobre todo me llama la atención la inteligencia tranquila de @IbaiLlanos. No hay mucha tele que te ayude a entender cosas y hoy @jordievole lo ha hecho. — Hugo Martínez Abarca???? ???????????? (@hugomabarca) March 7, 2021

