La aplaudida bronca de Marta Flich a Javier Nart por comparar las agresiones machistas con un atraco

Los ofendidos vuelven a la carga y ahí están las redes sociales para aplaudir la (necesaria) defensa a las mujeres acosadas por el hecho de ser mujer. Porque ya está bien.

La presentadora estival de ‘Todo es Mentira’, Marta Flich, tuvo que abroncar al abogado y eurodiputado Javier Nart, quien comparó una situación de acoso sexual a la vicepresidenta del Parlamento de Baleares, Gloria Santiago, en el Camino de Santiago con un atraco que sufrió él en Bruselas. Nart, ofendidísimo, abandonó el plató tras una pausa publicitaria.

En el programa se estaba tratando el caso de la política acosada. Sólo ella sabe el terror que debió pasar. Y la rabia posterior. ¿Por qué no dejan en paz a las mujeres que van solas?

Nart arrancó un comentario de la peor forma posible: "Yo hace unos años sufrí un atraco en Bruselas al pasar por un callejón oscuro, y también tengo derecho la seguridad…". Ante este caso de "churras y merinas", Flich estuvo rápida al interrumpir la batalla del ‘señoro’: "Pero es que esto no es un atraco, a ti no te atracan por ser hombre, a nosotras sí nos acosan por ser mujeres".

Porque no es lo mismo, señor eurodiputado:

A mí hace ahora 20 años me pusieron una navaja a la altura del hígado. Saqué mi bolso y le di al tipo 2.000 pesetas que rechazó. "No quiero dinero", me contestó. Cuánto mejor habría sido aquel episodio de mi vida si se hubiera llevado el billete. Lo mismo es, Javier Nart. https://t.co/KewUpqqGXg

— Piur ???? (@LaPiur) August 12, 2021