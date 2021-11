La OMS felicita a España por la gestión de la pandemia y los tuiteros se acuerdan de la derecha (y del Constitucional)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó a España por su papel durante la gestión de la pandemia de coronavirus y la campaña de vacunación, en un encuentro celebrado entre la ministra de Sanidad, Carolina Darías, y el director de la agencia de la ONU para Europa, Hans Kluge.

Un hecho que evidentemente contrasta con el escenario que la derecha y la ultraderecha de este país llevan pintando desde el comiendo de la pandemia: una suerte de caos postapocalíptico comunista al que sólo le faltan zombis. Con Casado pronosticando que se incumplirían las previsiones (y después quedando en evidencia) o hablando de "caos" con las vacunas, cuando España ha sido líder en pauta completa. O con Ayuso oponiéndose de forma pueril a absolutamente todo lo que proponía el Gobierno.

O con la ultraderecha culpando al Gobierno hasta de sus propios actos y poniendo en duda las medidas que han salvado vidas. Y con el Tribunal Constitucional dándoles la razón.

La felicitación de la OMS a España ha dejado multitud de comentarios en las redes acordándose del catastrofismo aprovechado de la derecha:

Es que literalmente he sacrificado mi salud física y mental durante los peores momentos de la pandemia y tras ello he pasado meses vacunando para conseguir lo que ahora tantos países envidian, para que mi recompensa sea que me echen a la calle a finales de año https://t.co/rEgcgIJskJ

— Pato (@mariapatocuak) November 8, 2021