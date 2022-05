Miguel Ángel Revilla se enciende en 'El Hormiguero' y tilda de "casi pornográficos" los actos del emérito

Miguel Ángel Revilla recibiendo una ovación en 'El Hormiguero'.

Por Tremending

Por todos es conocida la vehemencia con la que el actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es capaz de defender sus postulados. En este caso el objeto de sus diatribas han sido ese "montón de aduladores" que rodean al emérito.

Revilla dejó clara su posición durante su entrevista en El Hormiguero, advirtiendo para comenzar que se iba a pasar por alto "las recomendaciones" que su gente de confianza le había hecho respecto a la visita del emérito.

Así, tras insinuar que se iba a salir de lo políticamente correcto, Revilla procedió a un agárrame el cubata de manual. Lean: "A mí que nadie me encasille en ser un tipo antisistema. Yo no voy contra el rey actual, yo lo respeto. Estoy en contra del otro, que le hace un flaco servicio a su hijo. Está rodeado de un montón de aduladores que añoran unos tiempos en los que una pila de mamporreros iban detrás del rey haciéndole la pelota".

A continuación, el líder cántabro señaló lo que más le molesta de las recientes andanzas de Juan Carlos I, a saber; que haya establecido su domicilio fiscal en Abu Dabi: "Este señor es un exiliado. Él ya no es ciudadano español. ¿Tú conoces a algún jefe de Estado que no sea contribuyente?".

Una pregunta retórica que le dio pie a endurecer su alegato contra el emérito: "Este viaje que ha hecho ahora se calcula por un valor de 200.000 euros. Si tuviera el domicilio fiscal en España, tendría que declarar ese dinero aquí. Su domicilio fiscal está en Abu Dabi para no tener que rendir cuentas. Es escandaloso".

Un discurso que, como es habitual en Revilla, hizo escala en su reiterada aversión a las corruptelas y demás tejemanejes: "Yo estoy en contra de los corruptos. No he robado en mi vida, no soy un defraudador porque pago hasta el último céntimo. Quiero que quien me representa dé ejemplo al máximo nivel. Este señor en las navidades nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes. Por eso estoy contra él".

A modo de colofón, Revilla cargó con dureza en su perorar contra aquellos que le hacen la pelota al exmonarca: "Estoy empezando a pensar que todos esos pelotas, que lo están aplaudiendo, lo defienden porque harían lo mismo en el caso de estar en su situación. Que nos deje vivir en paz y que deje al hijo hacer el papel que está haciendo en España. A mí me da igual que venga o no venga, pero estos actos casi pornográficos que está haciendo no proceden después de saber lo que sabemos de él".