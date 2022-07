Pablo Iglesias, sin pelos en la lengua en el programa de Xabier Fortes: "Ferreras, Griso, Ana Rosa y Vallés han usado basura contra nosotros"

Imagen combinada de Xabier Fortes, Pablo Iglesias, Antonio Ferreras, Susanna Griso y Vicente Vallésl. — Europa Press/TVE/Tremending

Por Tremending

Pablo Iglesias ha sido claro respecto a los audios de José Manuel Villarejo y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. "Hay periodistas que nos han estado señalando durante años con mentiras. Los Ferreras, los Griso, Vallés, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera han estado utilizando esa basura para hacernos daño".

Pablo Iglesias sin pelos en la lengua en #LaNoche24h pic.twitter.com/4BE9frc2mY — burrapaca2 (@burrapaca2) July 7, 2022



Ante esas declaraciones, el conductor de La noche en 24 horas, Xabier Fortes, pidió al director de 'La Base' que no hiciera citas personales "si no están delante". Iglesias respondió: "¿He dicho algo que sea mentira? He dicho que dieron credibilidad a los bulos de Villarejo. Y tú has visto las barbaridades que se han dicho en el programa de Griso, de Ferreras, de Ana Rosa. Puedes ser amigo de ellos, pero no me puedes decir que no diga la verdad".

Sobre la democracia también debatieron el presentador y el exdirigente de Podemos. Fortes aseguró que no se puede decir que no "vivamos en una democracia plena" ya que el PSOE y Unidas Podemos están en el Gobierno. "Xabier, si enmienda a la totalidad no, el tema es que se cumpla la ley, es lo único que estamos diciendo. Denunciar los delitos no es hacer una enmienda a la totalidad, es simplemente ser demócrata".

(2) Pablo Iglesias sin pelos en la lengua en #LaNoche24h pic.twitter.com/Po6l3baQ7F — burrapaca2 (@burrapaca2) July 7, 2022



Iglesias definió el caso como una "estructura mafiosa" orquestada desde las cloacas del Estado para desgastar a Podemos y que ha contado con la participación de medios de comunicación. "No solo se trata de comisarios de policía corruptos y mafiosos, no solo se trata de ministros de defensa y de interior del PP corruptos y mafiosos (…) se trata también de medios de comunicación y de periodistas que se han prestado a mentir, a manipular y a difamar", afirmó desde La Base, de Público.

"No solo se trata de comisarios de policía corruptos y mafiosos, ni de ministros de Defensa e Interior del PP corruptos y mafiosos. También de medios y de periodistas que se han prestado a mentir, manipular y difamar" 🎙 Pablo Iglesias en @LaBasePublicohttps://t.co/W4qHvkxfFA pic.twitter.com/x3p84Aw6hK — Público (@publico_es) July 7, 2022