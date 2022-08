Benjamín Prado resume en una frase lo de Ayuso y su discurso incendiario de estos días y Joaquín Kremel lo completa con otra

No le importa contradecir al líder de su partido, a ella misma o la lógica. Son los discursos incendiarios de Isabel Díaz Ayuso, cada uno más esperpéntico que el anterior desde que llegó a nuestras vidas. Muchas veces ni siquiera se traducen en nada, como cuando dijo que iba a retirar los libros de texto que tuvieran material sectario. Era simplemente un discurso más para enardecer a sus seguidores que acabó en nada, pero que queda en la memoria de los que se lo compran todo.

Y precisamente esa es una de las cosas que más llaman la atención, que discursos tan pueriles sean comprados por tantos. Eso es precisamente lo que ha comentado el escritor Benjamín Prado en un tuit sobre la pataleta de la presidenta madrileña contra el plan de ahorro energético del Gobierno.

Lo más divertido de Ayuso es verla hacerse oposición a sí misma: hoy dice que Madrid no se apaga y no ahorrará energía; hace cuatro meses redujo la frecuencia del Metro para ahorrar energía…. Lo malo no es que le tome el pelo a todo el mundo, sino que tenga la peluquería llena. pic.twitter.com/4J2pHZ48UO

— Benjamín Prado 📚 (@pradobenjamin) August 2, 2022