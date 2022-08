El esperpéntico tuit del PP de Madrid contra el plan de ahorro energético: "Esto es una cuenta parodia; si no, no me lo explico"

¿Recuerdas cuando con 12 años tus padres te decían por la noche que apagaras ya la luz y, aunque sabías que tenían razón, tu respondías con todo tipo de excusas ridículas que ni tu mismo te creías? Pues ese es más o menos el discurso desplegado por Ayuso contra las medidas de ahorro energético que el Gobierno español ha aprobado en los últimos días como en muchos otros países europeos.

Tras poner varios tuits con su cuenta personal, ahora ha sido la del PP de la Comunidad de Madrid la que ha vendido las medidas como una suerte ataque comunista a las libertades individuales. La misma técnica que ya usó Aznar con el alcohol al conducir. Todo ello coronado con una frase que es café para los muy cafeteros: "Lo peor del socialismo ha llegado".

Además, llevando la contraria al supuesto líder del partido, Alberto Núñez Feijóo que hace unos pocos días consideraba "imprescindible" un plan de ahorro energético, e incluso hablaba específicamente límites de los aires acondicionados y de reducción del alumbrado público. Menudo papelón para Feijóo. Se le está poniendo una cara de Casado…

Y haciendo referencia a aquello de la "ideología en los libros de texto", que acabó desmintiendo ella misma después…

La primera vez que me engañas la culpa es tuya, la segunda es culpa mía. https://t.co/4mCKHAIyfq

Tan esperpéntico todo que algunos han dudado de que pueda ser real.

Esto es una cuenta parodia; si no, no me lo explico. https://t.co/nQngLFyZig

— Diego E. Barros (@diegoebarros) August 3, 2022