Por Tremending

Los países de la UE siguen adoptando medidas de ahorro energético que incluyen límites al aire acondicionado, a los calefactores y también al alumbrado de edificios públicos

y escaparates. Sin embargo, en España, unas medidas similares vuelven a ser un drama nacional con la derecha patria.

Pese a que medidas así fueron literalmente pedidas hace pocas semanas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ahora el PP de Madrid con (sorpresa) Isabel Díaz Ayuso a la cabeza no ha perdido la oportunidad de volver a buscar el encontronazo con el Gobierno porque sí. Primero insinuando que no van a cumplir la ley, después hablando de socialismo y ahora llevando el tema a la seguridad.

El último mantra del PP es, atentos, que apagar los escaparates traerá inseguridad. Que el decreto no afecte a farolas, sino solo a escaparates e iluminación ornamental en edificios, no es problema para que hablen de "apagón".

¿Los escaparates iluminados nos protegen? Jajajaja — JPGalindo (@JotaPGalindo) August 4, 2022

En el ajo no podía faltar, como no, Begoña Villacís, hablando de "criminalidad". Asustar siempre ha funcionado. También estaría bien que cuando dicen estas cosas alguien explicara un poco las cosas al espectador…

Villacís: "La luz en las ciudades no es criterio arbitrario. Se ponen por razones de seguridad (…) Cada vez que baja la luz en un sitio, aumenta la criminalidad" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHBegoñaVillacís pic.twitter.com/lAblAVNHX5 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 4, 2022

Cuando el argumento político es tan absurdo como el que estamos contemplando con este asunto, solo se puede recurrir a los tuiteros. Estas son algunas de sus opiniones al respecto.

Begoña Villacís confunde la luz de los escaparates con el alumbrado público y sigue siendo Vicealcaldesa de Madrid. — Juan Carlos Cruz (@JC_C_A) August 4, 2022

Oye pero una cosa desde la ignorancia más absoluta…

¿Aquí el periodista no debería ser el encargado de decirle a Villacís la verdad (que cuando se habla de apagar luces no es de farolas, sino de escaparates y edificios públicos desocupados) y no dejarla mentir como una bellaca? https://t.co/9vcG5PqNvE — Fer ✌🏼✨ (@influenfer) August 4, 2022

Me están diciendo que mi seguridad depende de un escaparate de Zara? https://t.co/tjLmpN5Qtn — Lali (@Lalibretilla) August 4, 2022

No saben distinguir una farola de un escaparate, van a saber dirigir un país https://t.co/LYdjwijTGw — pete (@peteom) August 4, 2022

Igual alguien podía desmentir la confusión intencionada entre escaparates y alumbrado público que están haciendo los fachillas últimamente. Ojalá hubiera habido periodistas por allí. — Caballo guláger amoral y luciférico (@PotiPotiInLove) August 4, 2022

Esto es un bulo.

Y tuitearlo sin la corrección correspondiente es convertirse en un ventilador de fake news.

Las farolas no entran en la nueva norma. https://t.co/DQOgWFNo6J — Óscar Menéndez (@omenendez) August 4, 2022

Id a Europa diciendo que apagar la luz de los escaparates produce inseguridad, veréis que risas se echan con vosotros. Para eso están el alumbrado público y también la policía para velar por la seguridad. Mucho peor fue recortar en 14.000 el número de Policías y Guardias Civiles https://t.co/dqtjuQ17Pz — Cecilio Castro /❤️🇪🇦 🇵🇱🌹💢 (@CecilioCastro) August 4, 2022

¿En el despacho de Bárcenas había luz? https://t.co/3mRGXoI1oa — Jaume Mayor🔻 (@JaumeMayor) August 4, 2022

La función de un escaparate no es iluminar las calles de noche. Para eso están las farolas, Javier, aunque tú te creas que solo sirven para abrazarlas. pic.twitter.com/elnMrQjBK9 — Gema MJ (@gmaemejota) August 3, 2022

No me cuida la policía

Me cuida la luz de la copistería https://t.co/srzecH7AoY — Juanchis (@hitmonjuann) August 4, 2022

¿Sabéis que hay muchas, muchísimas calles en las que no hay ni un sólo escaparate? No sé cómo hemos podido vivir en esos sitios inhóspitos y temibles. De verdad, no podéis ser más tontos. https://t.co/FFj58N3m8n — Dolo Espinosa (@_Nanny_Ogg) August 4, 2022

Ahora en serio, ¿vuestra calle cuantos escaparates tiene? Porque la mía ninguno y tiene farolas, cojones. https://t.co/Nq9pXpVKfV — Txus Sanchester🎲🌖 (@noveasestapeli) August 4, 2022

¿Como habran sobrevivido todas las calles sin comercio hasta ahora? https://t.co/rZxUUn5HHM — Reflexion Roja (@aliaga88153012) August 4, 2022

Como sin entrar a la noticia se que va a estar o Jupol, Jucil o Jusapol. https://t.co/gIcxFRdP8F — Alejandro🌹Ⓐ☭CEO of Comunismo de Lujo Automatizado (@comuflauta) August 4, 2022

Esto no va de farolas, que parece nacistéis ayer. Esto va de nutrir un relato. "La derecha libertaria, próspera, que te deja hacer feliz lo que quieras y no te va a arruinar" frente a la "izquierda moralista, prohibicionista, regañona que os quiere arruinados e infelices". Y ya. — Estefania Molina (@EstefMolina_) August 4, 2022

Un poli en la tele diciendo que en la España rural habrá más inseguridad si se apagan las luces de las tiendas. Soy de un pueblo de Teruel y literalmente nunca hay comercios encendidos por la noche, eso es cosa de ciudades. Y también hay farolas, que no somos prehistoricos. — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) August 4, 2022

la locura es que os traguéis las mentiras como si fueran patatas fritas y os sintáis orgullosos de ello. Que el alumbrado público (las farolas por si no lo entiendes) no lo van a apagar, es solo para los escaparates de tiendas, que total quien mira escaparates de madrugada — Sergio Bernad (@picosero) August 3, 2022

Ismael: queremos calles con farolas y hombres que entiendan que violar está mal. Es bien sencillo de entender. Haría una broma sobre que te faltan luces, pero no es eso. Te falta empatía y ganas de cambiar. El problema nunca han sido nuestras borracheras, es la gente como tú. pic.twitter.com/tM0AVkKAlR — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) August 4, 2022

La iluminación en las ciudades depende de las farolas, no de los escaparates, y las competencias en seguridad son de las administraciones públicas, no de los comercios https://t.co/pfIO3Hf7nV — David Noriega (@David_Noriega) August 4, 2022