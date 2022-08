El juez que desmontó los bulos sobre las ocupaciones en 'Espejo Público' vuelve a hacerlo en 'Cuatro al Día'

Por Tremending

El caso de las ocupaciones es un claro ejemplo de lo mal que informan muchas veces los medios de comunicación y lo exasperantes que resultan cuando insisten en hacerlo igual. Explicaciones a medias, mezcla de conceptos, bulos repetidos una y mil veces… Por eso reconforta especialmente cuando por suerte o por azar en determinados programas se pasa una persona con conocimiento real del tema del que habla.

Lo vimos la pasada semana cuando un juez fue invitado por Espejo Público para hablar de los ocupas y acabó desmontando todos los bulos ante unos contrariados tertulianos.

Pese a que no es la primera vez que un juez explica lo mismo, la intervención de Diego Álvarez, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Reus, dejó a los presentes sin muchos argumentos. Pues bien, este lunes, el mismo juez volvió a repetir como invitado en el programa Cuatro al Día. La intervención del magistrado, a partir del minuto 5.47.

El pupurrí de Cuatro al día sobre okupas es demencial:

1) Al inicio muestran casos de inquilinos que no pagan y okupaciones de pisos vacíos de bancos.

2) Tertulianos mienten repitiendo mantras y confunden inquilinos con okupas.

El juez, @FGarea y @Miquel_R ponen algo de cordura. pic.twitter.com/PKdoTLIyse — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 30, 2022

El magistrado volvió a repetir que los jueces tienen los instrumentos legales suficientes "para actuar y conseguir el desalojo de manera inmediata". El tertuliano Carlos Cuesta volvió a insistir en el bulo de las 48 horas según el cual pasado este tiempo ya no se puede hacer nada. El magistrado le respondió con tanta elegancia como contundencia, viniendo a decir eso no existe. Sin embargo, sorpresivamente, Cuesta no tuvo problemas en poner en duda sus palabras.

Cuando parecía que éramos pocos salió la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a insistir en la misma idea que Cuesta. Mientras hablaba, el juez negaba con la cabeza mientras esbozaba una leve sonrisa. No llega a responderle porque le despiden.

La falta de criterio y la repetición de mantras y mentiras por parte de políticos y tertulianos (de OkDiario mayoritariamente) que vemos a diario en todas las teles es absolutamente desolador. Que impunidad. — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 30, 2022

Y así es, queridos amigos, como se pone a una fuente de primera mano como un juez a la par que a un tertuliano que dice 'que le han dicho' y una expresidenta del PP que tuvo que dimitir. Como si ambos tuviesen la misma validez. Como si la información fuese opinión.

La cara de impotencia del juez es impagable. Por mucho que explique las cosas, siempre habrá un tertuliano cloaquero que sacará a los unicornios, como bien dice Garea 🤦‍♀️ — Dolores Forés 💜🐶🐱🐰💜🐶🐱🐰💜 (@Alisita401) August 30, 2022

Conclusión, al juez que aporta datos y desmiente a la policía le dejamos como un caso aislado y cerramos la falsa polémica con una corrupta como Cifuentes que zanja el debate diciendo que la policía a ella le dijo lo contrario a lo que el juez dice que es la ley. Chim-pún!! — Jose Andres Hernan (@joseanhd) August 30, 2022

Carlos cuesta de tertuliano? Menudo rigor informativo 🤔 — Pilar Sánchez Molina (@pilarsnchzmln) August 30, 2022

Yo, hasta que tertulianos como Cuesta, Naranjo y otros en la misma línea etc… no intervengan en los platós desde su casa para evitar que se la ocupen, no me creeré nada. — Chema (@JosMara42835034) August 30, 2022

En las redes, los tuiteros han destacado la cara de impotencia del juez. "Por mucho que explique las cosas, siempre habrá un tertuliano cloaquero que sacará a los unicornios, como bien dice Garea", asegura alguno.