Toni Cantó se lía al citar a Ayuso en su proclamación como 'presidenta de Tabarnia' y nombra a otro tuitero: "Es que ni para eso"

Parece que nuestro presidente de la Oficina del Español de Madrid favorito, Toni Cantó, ha vuelto de vacaciones. Y parece también que la ingente tarea de defender el español en la capital de España le deja algún ratito libre para seguir tuiteando movidas, pero una vez más la cosa le ha vuelto a salir un poco 'regu'.

70.000€ al año por hacer chistecitos y no sabe ni etiquetar correctamente a su jefa.

Pero vamos por partes. Como hay ya pocos sainetes en la vida política de nuestro país, este martes Isabel Díaz Ayuso acudió a un esperpéntico acto donde fue nombrada presidenta de Tabarnia en Madrid. Y como la cosa era lo suficientemente estrambótica lo incluyó también en su agenda oficial.

Al acto, entre otros ilustres como José Ortega Cano o Javier Cárdenas, acudió el propio Cantó. Y también se animó a poner un tuit, con tan mala suerte que al citar a su presidenta se confundió y citó a otro tuitero que se llama Francisco Ayuso.

El propio tuitero al que Cantó ha citado por error se lo ha tomado a guasa.

Por cierto, para ser el guardian del idioma español en Madrid no lo guarda muy bien en sus tuits.

Sea como sea, los comentarios en las redes no han parado desde entonces:

No sé qué me asombra más. Ayuso como Presidenta de Tabarnia en Madrid o que el Director de la Oficina del Español no sepa mencionar bien a quien le puso en el chiringuito. https://t.co/gmanT1ZgQR

