Indignación con el artículo de Fernando Savater que compara a Meloni con Podemos: "Blanqueamiento (de la ultraderecha) para Amador"

Se ha liado buena en las redes sociales con el artículo de Fernando Savater en El País sobre la victoria de la fascista Giorgia Meloni. ¿Qué ha escrito? Pues con decir que Juan Carlos Girauta está siendo uno de sus defensores está todo dicho.

El filósofo y escritor (y fundador de UPyD) se ha sacado de la manga un artículo titulado "Europa en vilo por Meloni" donde banaliza la victoria de la ultraderecha en Italia y la compara con Podemos en España. Según el autor de Ética para Amador, no pasa nada porque en Italia vaya a gobernar una admiradora del dictador Mussolini, xenófoba y homófoba porque "aquí sobrevivimos a ministros y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione Belarra".

Columnistas de centro be like: vale, el holocausto estuvo mal pero por lo menos los judíos no tuvieron que soportar al coletas https://t.co/ydn71erTMx

