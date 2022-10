Algunas colegialas justifican los gritos machistas contra ellas y las redes lamentan la falta de educación sexual en las escuelas

Imagen combinada de un colegiala que justifica los gritos machistas y otras dos que protestan contra ellos. -Europa Press/Tremending

Por Tremending

Algunas residentes del Colegio Mayor Santa Mónica han salido a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación para justificar y defender los gritos machistas que proclamaron los jóvenes del centro de enfrente el pasado domingo.

Aseguran que estos comportamientos forman parte de la "tradición" que se lleva a cabo al inicio de curso con el inicio de las novatadas. Pero no todas las jóvenes piensan igual.

El diario Público habló con antiguas colegialas que señalaron las "barbaridades" que suelen cometer los estudiantes del Elías Ahuja, que distan de ser ejemplares en cualquier caso ni de justificarse por ser una "costumbre".

Los tuiteros han tratado de explicar por qué se dan este tipo de situaciones. Y la conclusión es clara: la falta de educación sexual en las escuelas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido contundente sobre esta polémica: "Normalizar la violencia es la base de la cultura de la violación y el machismo. Educación sexual para aprender que tratar mal está mal".

No hace tantos años muchas mujeres decían "mi marido me pega lo normal" cuando eran maltratadas por sus agresores. De hecho sigue pasando. Normalizar la violencia es la base de la cultura de la violación y el machismo. Educación sexual para aprender que tratar mal está mal — Irene Montero (@IreneMontero) October 6, 2022

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también ha sido claro respecto a los insultos machistas.

Menos mal que que a los pijos del colegio mayor nadie les ha pervertido impartiéndoles educación sexual. — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 6, 2022

Otros usuarios han destacado sentir "impotencia" y "tristeza" por cómo algunas jóvenes han defendido no sentirse ofendidas ante gritos de "putas ninfómanas".

Si me da más vergüenza EXPLOTO.

¿Os dais cuenta, Dios mío, de cuánta falta hace la educación en #Igualdad entre hombres y mujeres para ellOs y ellAs?

Que no valen bromas, que no lo son. Que no vale decir que sois putas y todo lo que os han dicho. Justificar eso➡️ = 2 problemas! https://t.co/ZSPHMtyx5z — Teresa Franco 🇪🇸/❤/🍋 (@Llampico) October 6, 2022

Spoiler: que a algunas chicas con la virgen de la macarena en el cuello les parezca bien que las llamen putas, ninfomanas y las griten que salgan de la madriguera con sonidos de macaco no significa que deje de dar asco y este mal https://t.co/GUxFwslwGG — marcos gonzalez (@cape_marcos) October 6, 2022

Me ofende, y mucho, que no os sintais ofendidas

Y sobre todo, me preocupa y entristece #colegiomayoreliasahuja #colegiomayorsantamónica https://t.co/ru6h5feW6i — Rosa Badia (@rosabadiarb) October 6, 2022

Si esos gritos hubieran salido de un centro de menores no acompañados que estarían diciendo hoy los de la caverna ??? https://t.co/nXl0gDTBCS — Rocío Palacios (@rociopalaciosh) October 7, 2022

Casi creo que esto es peor que el primer vídeo

– No entender la problemática.

– Las mujeres vejadas, de nuevo, en la posición de comprensivas.

– Ellos las llaman putas. Ellas dicen que hay que entender el contexto y no sacar las cosas de quicio…

Siento rabia y pena por todo esto https://t.co/4plgNkAik5 — Sara Sálamo (@SaraSalamo) October 6, 2022

"Es un pique", bueno, pues si por "pique" te refieres a "tradición machista que decidimos perpetuar", pues very nice https://t.co/1HLZ9kdB3M — isa (@IsaSanchez00) October 6, 2022

Que no se sientan ofendidas ellas, (porque estén acostumbradas, por "tradición") no significa que no sea UNA TREMENDA FALTA DE RESPETO hacia las mujeres. https://t.co/wewJmj9Cmm — Noor Ben Yessef (@Noorbenyessef) October 7, 2022

En el Colegio Mayor Elías Ahuja ya se han vivido episodios similares. Alumnos del centro exclusivamente masculino se han grabado efectuando cánticos acompañados de gestos nazis. Por no hablar de que en él residió Pablo Casado, donde escribió un texto cargado de machismo y racismo.