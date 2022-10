La respuesta de un senador de Más Madrid a Pérez-Reverte: "Les voy a contar lo que pasa cuando un joven 'hace así' con el móvil"

Por Tremending

Está de moda últimamente lo de abroncar a los jóvenes. Que si lo tienen todo y no tienen "cultura del esfuerzo" como decía Ayuso; que si no se van a vivir a 40 kilómetros de su trabajo, como clamaba Gonzalo Bernardos, o que si no están preparados para "el iceberg del Titanic", que advertía Pérez-Reverte. La versión patria de un abuelo gritando a una nube, de forma continua.

Ahora el senador de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà ha dejado una respuesta a una de esas quejas, en concreto a la del escritor y académico Arturo Pérez-Reverte.

¿Los jóvenes se han criado hiperprotegidos y solucionan todo cuando "hacen así" con el móvil? 👇 pic.twitter.com/flEPJzUsH3 — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) October 26, 2022

Las palabras de Perpinyà vienen a colación de la crítica de Pérez-Reverte a la preparación de las nuevas generaciones. Durante su participación en un programa El Hormiguero, el escritor clamó por el futuro en manos de unos jóvenes a los que "hemos criado superprotegidos".

Perpinyà recuerda algunos de los graves problemas que enfrentan los jóvenes de hoy y que han definido su presente y su futuro. Precios de la vivienda exorbitados, trabajos mal pagados y, para colofón, falta de asistencia psicológica pública para encarar los crecientes problemas de salud mental que padecen, derivados muchas veces de su precarias situaciones.

👏🏼 — Daniel M C (@danimcll) October 26, 2022

Hacemos así ante la sociedad que su generación nos ha dejado. Igual los que no están preparados para el cabreo generacional son ellos — Arual_skizoo (@Arual_Skizoo) October 26, 2022

No pluralices. Todas las boomers no somos iguales ☺️ — ©Lola 💚🤍💚🏳️🏳️‍🌈🇪🇸🇬🇧 (@NoLolaMento) October 26, 2022

Hablar de los jóvenes en general y poner atributos es como hablar de los catalanes agarrados, los madrileños chulos, o los andaluces graciosos.

Cuando nos descubrimos haciendo esto deberíamos avergonzarnos. Sencillamente cuando hacemos esto no decimos la verdad.

Por lo que sea. — David Cutanda (@cutanda_david) October 26, 2022

Para comprender la situación de los jóvenes quizá hay que mirar menos a los icebergs y más a los anuncios de auténticos zulos que se venden o alquilan como viviendas por precios escandalosos.