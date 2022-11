Ignatius Farray deconstruye el españolismo con una reflexión sobre su manera de estar orgulloso de ser español

Por Tremending

Si la forma de ser un patriota español para algunos es lucir una bandera en el balcón pero luego no defender un salario mínimamente digno para tus compatriotas, emocionarse solo con la Policía y el Ejército pero no con los profesores que también son trabajadores públicos, o apoyar a los que desmantelan la sanidad pública de todos, es bastante razonable que mucha gente no se sienta representada. Lo que pasa es que es una trampa que algunos llevan años utilizando para hacer creer que ser español es lo que ellos digan, cuando puede ser otras cosas mucho mejores.

Pero nadie mejor para explicarlo que el cómico y casi filósofo, Ignatius Farray. El humorista canario, que ya había hablado sobre esto en Twitter, ha colgado ahora un vídeo en su cuenta de El Show de Ignatius Farray, con una reflexión más detallada.

SOY ESPAÑOL pic.twitter.com/3lhVqnJxf1 — El Show de Ignatius Farray (@showdeignatius) November 16, 2022

"Yo tengo mi manera de considerarme y de presumir, y de estar muy orgulloso de ser español", explica. Y detalla a qué se refiere: "A lo mejor mi manera no es la convencional, de sacar la bandera al balcón y de tomarme a mí mismo demasiado en serio. A lo mejor mi manera, y pienso que eso es muy español también, es pensar que me importa una puta mierda ser español". "Y eso considero que es más español. Esa desafección, ese desprendimiento […] eso pienso que es una actitud española a la que no debemos renunciar nunca", explica.

/ Zaratustra has spoken — Richarz Feynmanz (@rfeynmansss) November 16, 2022

Deconstruyendo el españolismo woke! 👏🏽😂 — Anacardo Jones (@AnacardoJones) November 16, 2022

Muy español y mucho español — Lorenzito56 (@lorenzito56) November 16, 2022

Genio IGNATIUS — Gloria🔻 (@gloriasaavglez) November 16, 2022

Menudo profesor de filosofía se ha perdido el pueblo español — PPan Solo (@PPansolo) November 16, 2022

Igantius nos ha regalado en los últimos tiempos diferentes reflexiones impagables sobre la democracia, sobre el fascismo y los conceptos de dios, patria y familia o sobre la victoria de la ultraderecha en Italia. Todas a medio camino entre la commedia y la genialidad.