La tronchante parodia de Polònia del 'beef' de Shakira y Bizarrap con recaditos para Piqué: "Has cambiado a un Cinco Jotas por las Ruffles Jamón Jamón"

Captura de pantalla de la versión de Polònia en TV3 de la sesión número 53 de Bizarrap con Shakira

Por Tremending

Más de 24 horas después de la publicación de sesión número 53 de Bizarrap con Shakira, el temazo de la colombiana regado de referencias a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, no deja de provocar reacciones sin cesar, dentro y fuera de las redes sociales.

Después de las reacciones de una multitud de tuiteros, de las palabras de Ibai ante el repaso de la cantante al excanterano del Barça y de un análisis exhaustivo de la letra de la canción, llega el turno de Polònia.

Los guionistas del programa de TV3 dan paso a un estribillo tuneado al más puro estilo choni entonando versos como "una loba como yo usa un muñeco de vudú, te voy a hacer vudú. Hay que estar en contacto, me acercaré, con tu carita haré kung-fu" y rimas en honor al plato estrella en España: "No sé qué es lo que te pasó, que has cambiado a todo un Cinco Jotas por las Ruffles Jamón Jamón". Sin olvidarse, por supuesto, de la nueva pareja de Piqué, Clara Chía: "Tiene nombre de persona fina. Si como chía, me entran cagarrinas".

Tenim, EN EXCLUSIVA, les estrofes descartades de la cançó de Shakira. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/4Cn92477ri — Polònia (@poloniatv3) January 12, 2023

El cachondeo en redes se ha desatado una vez más a cuenta de esta nueva versión.

Hay que reconocer el mérito de hacer ésto en menos de 24 horas. Y a mí me gusta más 😂😂 https://t.co/NRRqfxcaJJ — Nachenko69 (@Nachenko69) January 13, 2023

Son buenísimos, pero hay que admitir que las barras de Shakira no dejaron siquiera espacio a la hipérbole. https://t.co/yJezmejSyY — Pedro Vallín (@pvallin) January 13, 2023

Faltaba la versión de Polonia./ Shakira

"Has cambiado a Gila por José Mota" https://t.co/Fm98r66LQf — No soy ésa ✈714 (@evoliveras) January 12, 2023

Por si faltaba algo por añadir … https://t.co/kBo5kXNqgZ — Takatana (@Takatana23) January 13, 2023

Es incluso mejor que la original!! Bravo 👏 https://t.co/5XY10hkYrh — javimaba (@javimaba) January 13, 2023

"Rosa Peral a mi lado es un partidazo" 😂😂😂 https://t.co/Ug4DGqEzrK — Biòleg (@XarnegoBcn) January 12, 2023

Polònia, que grans!! En tiempo record, compartiendo las estrofas descartadas de Shakira #PoloniaTV3 https://t.co/9u8lISBzY9 — Laia (@Laia_antrop) January 13, 2023

Jajajajajajajajaja pero por dios que la parodia es mucho mejor que la original 😂😂😂😂😂😂 https://t.co/8QYbGwCDPv — Haappy-MEAL (@Kherk_) January 13, 2023

El diablo trabaja rápido pero Polonia aún más https://t.co/0uxoiA04Gn — Spooky Ro 🦇 (@R0quefort) January 12, 2023

Partió la open season de parodias https://t.co/usv7tVCfEi — Eugenio Quintana (@Euggenius) January 13, 2023

Como bien recuerdan los internautas, la veda de versiones de este beef de este desahogo amoroso de Shakira ya está abierta. No queda más que frotarse las manos y esperar a la próxima genialidad que nos deparen las redes.