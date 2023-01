Por Tremending

Vuelve a estas páginas de Tremending uno de los personajes que más juego dan a esta sección, el ínclito Toni Cantó. Resulta que el ahora metido a presentador del canal ultraderechista 7NN ha vuelto a hacer una de las suyas en Twitter: lanzar en las redes un nuevo bulo. En esta ocasión a cuenta de Alberto Garzón.

El ministro de Consumo acaba de ser padre por tercera vez y a Toni Cantó no se le ha ocurrido otra cosa que denunciar en Twitter que la mujer de Garzón ha dado a luz en "un hospital de gestión privada", dando a entender que el ministro ha acudido a un centro privado tirando de chequera. Vean su tuit.

Noticia relacionada

La mujer de Alberto Garzón da a luz en un hospital de gestión privada. https://t.co/OlFjFirqRF — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 17, 2023

Menos mal que en Twitter siempre hay alguien que pone las cosas en su sitio. Sí, el hijo de Garzón ha nacido en un hospital de gestión privada, pero de titularidad pública. Garzón no ha pagado nada: el problema es que el PP, que gobierna en la Comunidad de Madrid desde 1995, ha privatizado la gestión de casi todos los hospitales de Madrid y Garzón acudió a su centro de referencia. Lo explica muy bien este tuitero.

Critican a Alberto Garzón porque su hijo nace en un centro de gestión privada. Donde el mío, por cierto. Pero no dicen que no ha pagado nada: es que el PP ha privatizado la gestión de CASI TODOS los hospitales, han hecho de la Sanidad Pública en Madrid un negocio para amiguetes. pic.twitter.com/duqQPMhAAv — Miguel Álvarez Peralta (@miguelenlared) January 17, 2023

No ha sido ese el único tuitero que le ha enmendado la plana a Toni Cantó.

En Madrid es difícil encontrar un hospital de gestión pública integral, ya se ha encargado el PP de venderlos todos al mejor postor eso si tienes un vending delux para cagarte sin necesidad de laxante. — drumstay (@drubior360) January 17, 2023

1) Intente leer despacito, conmigo:

P-Ú-B-L-I-C-O de gestión privada.

El de referencia en su zona.

2) Descansa.

3) Vuelve a empezar. — Miguel Álvarez Peralta (@miguelenlared) January 17, 2023

Amiguetes, fundamentalmente del señor Lasquetty y del señor Escudero.

Los grupos Casio y Quirón. 😒 — César Alonso (@CsarCesaralonso) January 17, 2023

El grupo Fresenius pic.twitter.com/XZ452kJFzQ — Eduardo Suarez (@EduardoSuarez25) January 17, 2023

La razón por la que el gobierno del PP de Madrid oculta la deuda con los hospitales privados es política, ocultar que la sanidad pública gestionada publicamente es más económica y eficiente que la privada o concertada, es parte de su estrategia de desmantelamiento y apropiación. — Eduardo Suarez (@EduardoSuarez25) January 17, 2023

Le sugiero que se desahogue en Nueva Zelanda 😮‍💨 — UnaPiernaPegada 🇪🇸🎗🇪🇸🗽🇮🇱☀️🇮🇱👣🇪🇺 (@_UnMonoDesnudo) January 17, 2023

Nunca está de más defender la sanidad pública, pero no se confundan: Cantó no la defiende, simplemente la utiliza como arma arrojadiza contra Garzón. Y no se preocupen, dentro de nada volveremos con Tremending protagonizado por Toni Cantó, que nunca falla cuando se trata de meter la pata en las redes sociales.