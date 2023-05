La respuesta sin matices de Hugo Silva a la crítica de un simpatizante de Vox en su visita a 'El Hormiguero'

Por Tremending

El actor Hugo Silva acudió este martes a divertirse a El Hormiguero y ya de paso a presentar la nueva serie que protagoniza. Se trata de Pollos sin cabeza, una historia sobre un agente de futbolistas que curiosamente dirige Álex de la Iglesia y que se podrá ver en HBO Max. El intérprete explicó cómo fue el proceso de meterse en la piel de un representante, al que apodan 'Beto', en una comedia sobre los trapos sucios del fútbol.

.@rastacai nos presenta "Pollos sin cacircubeza", su nueva serie que ya se puede ver en @HBOMaxES #HugoSilvaEH pic.twitter.com/3xC7Zx42e2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2023

Durante la entrevista que le hizo Pablo Motos también narró Silva la impactante experiencia que le había sucedido en un viaje reciente a Brasil junto al actor Aitor Luna y otro amigo. En un momento en el que iban circulando en coche, les paró una patrulla de la Policía. "No se bajaron ni nos pidieron la documentación, sino que nos amenazaron a punta pistola y metralleta", aseguró Silva, que relató cómo los agentes les registraron sin encontrar nada. De repente, dijo que sacaron una bolsa de marihuana "que no era nuestra, era de ellos". Entonces, los tres se dieron cuenta de que todo era un montaje: "Nos estaban atracando, pero habían montado un 'show' maravilloso". Eso sí, el miedo no se lo quitó nadie: "Creo que es el momento en el que más miedo he pasado en mi vida".

De la multitud de reacciones que generó el paso de Silva por el programa nos hemos detenido en una en particular, ya que tuvo que ser el propio actor el que parara los pies a un simpatizante de Vox, que le afeó su aspecto y su vestimenta. Martin Ruiz, afín a Vox en Santander, escribió el siguiente tuit: "Acabo de ver al bueno de Hugo Silva en El Hormiguero. ¿Es realmente necesario, imprescindible, ir sin peinar, con camiseta playera y como quien se levanta de una resaca, a los programas de televisión? ¿Se es más 'progre' apostando por la dejadez y el feísmo estético? Ah!".

Y es que la gente de Vox se cree dueña del manual del buen vestir, como ya demostró Santiago Abascal durante la bochornosa moción de censura de Ramón Tamames en la que también reprochó que algunos diputados y diputadas no acudieran al hemiciclo con el "decoro" que él pretende imponer.

Total que Hugo Silva no pudo reprimir sus ganas de contestar pero lo hizo directo y al pie, sin matices y sin opción a mucha discusión posterior. Un tajante "Si", que llega acumula casi 10.000 Me gusta. Además, el actor aprovechó para meencionar a Rufina Ó como diseñadora de su camiseta.