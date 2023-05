Críticas en Twitter a 'ABC' por una noticia en la que blanquea al líder de Desokupa: "No he visto escrito que es un nazi. Se os habrá olvidado"

Un grupo de personas, en una manifestación convocada por Desokupa contra la ocupación de los inmuebles de la plaza Bonanova 'La Ruïna' y 'El Kubo', a 11 de mayo de 2023, en Barcelona.- Lorena Sopêna / Europa Press

Por Tremending

Un titular del diario ABC ha dejado ojipláticos a tuiteros y tuiteras. "Así es Dani Esteve, el jefe de Desokupa, que habla cinco idiomas y tiene dos carreras" es la noticia de la polémica.

Enl medio de derechas publica en su página web que "Daniel siempre intenta hacer público su compromiso en la lucha contra el cáncer infantil". Y va más allá al decir que "además, en los últimos tiempos ha ironizado con saltar a la política", a lo que añade: "Prueba de ello es una foto que hace menos de un mes subió con un fotomontaje en el que él aparece en el atril del Congreso".

En Twitter, los internautas no dan crédito a esto y lo muestran con vehemencia.

No he visto escrito por ningún sitio que es un puto nazi, se os habrá olvidado… https://t.co/lZHTKJQqU1 — 💢 Morten Donnerup 💢 (@tati_carrera) May 11, 2023

Así es Adolf Hitler, la joven promesa de la pintura que ama a los animales y no bebe alcohol pic.twitter.com/uY2MrbyICX — Lavín (@laviincompae) May 12, 2023

Algún día nos arrepentiremos de normalizar a gentuza de esta https://t.co/ISTeSlHfTH — Carlos RRC1913 💢 (@CarlosAM79) May 11, 2023

cuanto os han pagado por blanquearlo? https://t.co/0XMr4XRDBu — IMMUNOGLOBULENA (IgE) ★ (@obsessiveforest) May 12, 2023

Dani Esteve, cinco idiomas, dos carreras y alguna que otra esvástica… ¡Así es la musa de la ultraderecha! pic.twitter.com/04J5YoMEVL — Jacobo Correa (@JacoCorrea) May 12, 2023

Esta no es la primera vez que tuiteros y tuiteras alucinan con lo que publica el ABC. Ya ocurrió con la llamada "discriminación lingüística" o cuando quisieron criticar a Mónica Oltra. Y algo nos dice que no será la última vez que en Twitter no den crédito a lo publicado por este medio.