Llevas tiempo pensándolo y por fin lo has decidido: ¡vas a realizar el Camino de Santiago! Pero a la hora de consultar por internet, todo tipo de dudas te asaltan: ¿qué se necesita para una travesía a pie de esa envergadura?, ¿desde dónde comenzar?, ¿se debe reservar el alojamiento?, ¿y si doy positivo en Covid con todo organizado?

Si te has planteado algunas de estas dudas, no te preocupes. Todos los viajeros del Camino de Santiago comienzan, de una u otra manera, con los mismos miedos e incertidumbres. Antes de nada, has de saber que existen algunas empresas, como Orbis Ways, que se encargan de organizar la travesía para los viajeros: alojamientos, desayunos, traslado de equipaje, cancelaciones gratuitas… Esta opción es perfecta para quien deteste organizar viajes y se agobie fácilmente.

Por el contrario, si prefieres planificar el viaje o combinar la alternativa de la empresa y tu propia organización, a continuación te traemos una serie de consejos para no olvidar nada. ¡Empezamos!

¿Qué debemos tener presente en el Camino?

Antes de enumerar algunos puntos y factores que debes considerar, es importante recordar que el camino es una de las rutas de senderismo más conocidas e importantes del mundo. Ello implica que, necesariamente, debemos estar en buena forma antes de tomar la decisión. No obstante, muchas personas optan por combinar el trayecto en vehículo y rutas a pie.

¿Dónde comenzar el Camino de Santiago?

En esta travesía, todos los caminos conducen a Santiago. En la práctica, ello quiere decir que existen multitud de caminos diferentes y puntos de partida para comenzar nuestra aventura. Muchas personas deciden realizar el camino francés, aunque también es posible elegir el camino portugués, el camino del norte, el camino primitivo, etc. Dentro de cada ruta, también podemos seleccionar el punto de partida o pueblo para comenzar.

La elección del punto de origen dependerá de numerosos factores: climáticos, físicos (condición de las personas que van a realizar el camino), tiempo con el que contamos, presupuesto, procedencia de los viajeros, etc. En cualquier caso, el lugar que marque el principio del camino determinará si conseguimos completarlo a pie o no. Por lo tanto, conviene realizar una búsqueda exhaustiva y no elegir a la ligera. Las empresas y agencias que organizan las rutas también ofertan diversas alternativas para comenzar.

¿Cuándo empezar?

Aunque muchas personas no lo saben, el camino puede realizarse prácticamente en cualquier momento del año. Si bien es cierto que durante el otoño y el invierno las temperaturas descienden y los días son más cortos, también lo es que el número de turistas disminuye, de modo que podemos caminar de manera más tranquila y sosegada.

Por el contrario, la primavera y el verano nos brindarán paisajes increíbles, plagados de verdor y hermosura. El lado malo está relacionado con la cantidad de personas que se suman al camino durante estas fechas, así como la dificultad de encontrar albergues o lugares en los que comer y cenar.

¿Cuántos días son necesarios para llegar a Santiago?

La mayoría de los viajeros cuenta con unos días o semanas para completar el trayecto. Por esta razón, los kilómetros que realizan a lo largo del día están planificados de antemano, ya que han fragmentado la ruta para alcanzar su objetivo en un plazo determinado.

Los días de camino dependerán del lugar en el que comencemos la ruta y las condiciones climáticas que nos encontremos. No obstante, lo recomendable es planificar bien cada día, aunque disponiendo de tiempo libre y cierta flexibilidad. Recuerda que el camino es una ruta de senderismo maravillosa, plagada de belleza que precisa tiempo para disfrutarse.

Al igual que hemos mencionado antes, si contratas una empresa que planifique tu viaje, esta será la encargada de organizar el itinerario e informarte simplemente sobre los puntos y lugares que debes alcanzar en un periodo.

¿Qué equipo necesitas?

Dependiendo de la época del año, será preciso contar con un equipamiento u otro. No obstante, existen algunos elementos que necesitaremos en cualquier momento: una mochila y unos zapatos cómodos. El tamaño de la mochila estará relacionado con los factores que ya hemos mencionado. Así, si una empresa se encarga de trasladarnos el equipaje, esta debe ser de reducido tamaño, el mínimo que nos permita portar el agua y los objetos importantes. Por el contrario, si hacemos el camino de manera autónoma, esta debe ser cómoda y, al mismo tiempo, de un tamaño adecuado.

Sin ninguna duda, los zapatos son la indumentaria más importante de este recorrido. Recuerda que estamos ante un viaje de senderismo de gran extensión, por lo que estos deben ser cómodos y, a ser posible, transpirables. Para el otoño y el invierno necesitaremos botas impermeables, mientras que en verano y primavera podremos caminar fácilmente con deportivas.

Asimismo, se recomienda llevar siempre crema solar, gorra para el sol, un chubasquero para contratiempos, documentación y ropa deportiva sin costuras. El resto de los complementos dependerán de los lugares en los que pasemos la noche (toallas, chanclas, productos de higiene o sacos de dormir).

*Contenido elaborado en colaboración con una marca