Siete mujeres viajeras que demuestran que se puede viajar sola por el mundo

“Una mujer sola no puede completar la vuelta al mundo en menos de 80 días, eso es ciencia ficción, además, una mujer nunca podrá hacer un viaje así sin la protección de un hombre”. Y Nellie Bly dijo: “agárrame el té y las pastas”, demostrando al mundo que una mujer puede hacer muchas cosas sola, sin la protección de nadie más que sí misma.

130 años después de que Elizabeth Jane Cochran, alias Nellie Bly, se convirtiera en una de las primeras heroínas viajeras que rompían con los estereotipos de su época, son miles las mujeres que viajan solas. Y un puñado de ellas lo cuentan en sus blogs, webs y redes sociales. Porque sí, es posible viajar sola y convertir esta pasión en un trabajo y una forma de vida.

Living la vida Georgia

Georgia – Fuente: Unsplash

Gracia ya casi ni se acuerda de cuando llegó por primera vez a Marruecos, pero cambió su vida: aquel viaje en autobús desde Valencia fue su primer contacto con la aventura. Luego llegarían Francia, Turquía, Bélgica, Europa del este, Nueva Zelanda y así hasta 65 países.

Y un buen día Gracia llegó a Georgia. Y por obra y gracia del Covid que la dejó confinada en el país cuando su plan era hacer un viaje en tren por la vieja Europa, le mostró la belleza y el misterio de uno de los países menos “descubiertos” del continente. Y así llega Sola, un libro sobre su aventura en Georgia, además de una web sobre su experiencia.

Camino salvaje

Julia se fue a vivir a Suiza en 2013 y, con lo que ahorró, se compró un billete solo ida a Buenos Aires estando más de un año recorriendo Latinoamérica en autostop, el sueño de muchos viajeros: un viaje sin billete de vuelta y de duración indefinida, hasta el punto de que se deja de estar “de viaje” y el nomadismo se convierte en modo de vida. Pero el tiempo pasa y la vida te da otros regalos. Y llegaron Asia y Abril, sus dos hijas. Pero el viaje no se detiene. Ahora viajan todas juntas y lo cuentan en su web.

Los viajes de Ali

¿Sabrías colocar en el mapa a Kirguistán? Bueno, pues Alicia Ortego no solo sabe exactamente dónde está, sino que en una de las últimas entradas de su blog nos cuenta sus aventuras por este misterioso país de Asia Central cuya historia fue marcada durante siglos por los viajeros de la Ruta de la Seda.

Técnico freelance de estudios de mercado cualitativos y creadora de contenidos en el sector de viajes, Alicia Ortego es una apasionada de los viajes, especialmente de los que la han llevado a África, incluyendo Chad, Togo, Burkina Faso o Benín.

Solo ida

El nombre de su web y su historia no son las más originales del mundo, prueba de que ya no estamos en tiempos de Nellie Bly: “Con esfuerzo y muchas ganas, la locura que siempre has soñado puede hacerse realidad”. Así que un día Claudia decidió que había llegado el momento de cumplir ese sueño, porque muy pronto en la vida es demasiado tarde, que dijo la poeta.

El 4 de junio de 2014, Claudia siguió los pasos de Tintín e Indiana Jones, dejó su trabajo y su vida en Madrid y puso rumbo a Bangkok porque era el vuelo más barato en aquel momento. Y hasta hoy.

Nomadic Chica

Gloria recuerda estar sentada por horas mirando un libro sobre los diferentes países del mundo, aprendiendo cada bandera, capital y características de los más distantes países. Como tú y yo, ¿verdad? Tal vez sea algo de los genes, piensa Gloria, del DRD4 que define el síndrome wanderlust.

Pero esta chilena decidió no quedarse mucho más tiempo reflexionando sobre genética y se puso en movimiento hasta que llegó su primer viaje a Europa. Pero Gloria no viaja para escapar de nada: “amo a mi familia, mis amigos, mi país”. Porque viajar te hace amar todo más aún, si cabe.

La cosmopolilla

Con diez años, los Reyes Magos le regalaron un atlas. ¡Qué si no van a regalar unos tipos que recorrieron miles de kilómetros siguiendo una estrella! Y así empezó esta chica a deslizar el dedo sobre ciudades, países, ríos y montañas. Te suena, ¿verdad?

Y la pulsión infantil se transformó en fiebre incontrolable cuando empezaron los primeros viajes por las ciudades europeas hasta que llegó su primer blog de viajes en 2013 al que le siguió La cosmopolilla, todo un clásico de la blogosfera viajera.

Viajando por ahí

Y terminamos esta selección de mujeres viajeras con un ejemplo de que el viaje también puede llegar a su fin. La argentina Aniko Villalba arrancó su odisea en 2008 y hasta una década más tarde vivió viajando, recorriendo hasta 50 países sola y compartiendo su experiencia. Pero un buen día, Aniko llegó a Ámsterdam y se paró para dedicarse a otras cosas.

Y es que vivir viajando, ya sea en solitario o acompañado, es muy exigente (tanto a nivel psicológico como físico y económico). También hay que saber parar si el cuerpo (o lo que sea) te lo pide. Y Aniko paró de viajar, pero no de vivir, ni crear.

Las pioneras

Nellie Bly

Ser mujer y viajar sola, como vemos, es una experiencia cada vez más habitual, pero hubo un tiempo en el que suponía todo un reto social, un acto revolucionario que requería grandes dosis de rebeldía. Mujeres como la periodista Eliza Scidmore, como Lady Hester Stanhope, aquella mujer que pudo reinar, o las pilotos Amelia Earhart o Bessie Coleman fueron aquellas pioneras que prefirieron mirar al horizonte y no el suelo que pisaban.