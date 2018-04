Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día' del martes 24 de abril de 2018.

Cristina Cifuentes continúa aferrada a su cargo, pero hoy ha evitado dar fechas. No sabemos si este Dos de Mayo será su última jornada al frente del Ejecutivo madrileño, si es que no dimite antes. Dice Cifuentes que no quiere hacer futuribles.

El martes que viene es el Día de la Comunidad de Madrid y hoy por hoy, pocas personas, incluso en su propio partido, tienen ganas de ver a Cifuentes presidiendo la festividad oficial. Bienvenidos a Público al Día.



Puigdemont y los jueces

La Mesa del Parlament ha avalado este martes el voto delegado de Toni Comín. De este modo Junts per Catalunya y Esquerra Republicana suman los 66 escaños que consiguieron el 21-D y pueden ganar, en segunda votación, una investidura de un candidato que no sea Puigdemont. También hoy, Jordi Sànchez ha informado de que se le castiga con una privación de paseos durante un mes por grabar un mensaje desde prisión para la campaña del 21D. Prisiones le desmiente y dice que ha sido sancionado sin actividades pero no 18 horas en su celda.

Mientras, en Alemania, el tribunal de Schleswig-Holstein solicita pruebas a la justicia española para estudiar la extradición de Puigdemont. Pero esos supuestos indicios de que el expresident dio instrucciones a los Mossos, de momento no existen. Nos lo cuenta nuestro compañero de Público, Carlos Enrique Bayo.



La corrupción llega a Europa



El exconsejero delegado de OHL se ha desmarcado de las acusaciones de corrupción y financiación irregular del PP madrileño. Javier López Madrid se ha negado a contestar a algunos diputados. Tras él ha comparecido su suegro y ex presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien ha reiterado que no ha donado ni un céntimo a ningún partido político.

Hoy al partido en el gobierno se le abría otro frente de corrupción. Esta vez, desde Europa. Para saber cómo ha sido recibido este escándalo en el Senado, del que es miembro Agramunt, hemos hablado con Idoia Villanueva, senadora de Unidos Podemos y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores.



Los recortes son malos para la salud

Más cara, menos accesible y de peor calidad que hace una década. Así define el último informe de Amnistía Internacional la sanidad española. Quienes más sufren estos recortes son las personas con discapacidad intelectual, los enfermos crónicos y las personas mayores.

El derecho a la sanidad es un derecho humano fundamental pero los recortes lo están convirtiendo en un privilegio. Hemos hablado con Marta Mendiola, de Amnistía Internacional.



Prisa por desahuciar

Los desahucios en España continúan. Y hoy la Comisión de Justicia ha aprobado en el Congreso la iniciativa que acelera los desahucios cuando los inquilinos no sean los propietarios. El proyecto, iniciativa del PdCat, pasará por el Senado y el Congreso.

La plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca tiene claro que esta ley deja indefensas a miles de personas. Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, valora esta proposición de ley.



Gobernar al Gobierno

Ciudadanos logra que la Mesa del Congreso paralice las leyes vetadas por el Gobierno pidiendo un informe a los letrados de la Cámara. PSOE y Unidos Podemos han propuesto que se vuelvan a tramitar las 58 leyes que vetó el PP en el Congreso alegando que supondrían un gasto presupuestario extra. Entre ellas están la subida de las pensiones conforme al IPC o la exhumación de fosas franquistas. La semana pasada, el Constitucional levantó ese veto, pero ahora Ciudadanos dilata el proceso con una argucia legal.



Suspenso en educación

El Defensor del Pueblo pide un pacto educativo el día que la comunidad escolar está en pie de guerra. En su Informe Anual de 2017, Francisco Fernández Marugán ha recogido más de mil quejas referentes a la educación. También hoy han empezado las reválidas de la LOMCE y varias organizaciones han llamado a la huelga para boicotear las pruebas. Pasado mañana hay huelga estudiantil en Catalunya y el 8 de mayo en defensa de la escuela pública.

A leer, a Europa

Ayer fue el Día del Libro, pero España puede presumir poco en ese campo. Los españoles leen de media solo 6 minutos al día. España lee y gasta menos en libros que la mayoría de sus vecinos europeos. Así lo revela un estudio de Eurostat con motivo del día del libro. España es el tercer país que menos gasta en libros, periódicos o papelería y el quinto que menos lee de la UE. Los países que tienen más lectores habituales son Finlandia, Polonia y Estonia.

¿Por qué?

Un día después, aún se desconocen los motivos del autor del atropello masivo de Toronto. Alek Minassian, de 25 años y ya detenido, arrolló ayer a varias personas en una céntrica calle de la ciudad. 10 de ellas han muerto y 15 están heridas. En principio, el primer ministro, Justin Trudeau, ha descartado que la acción se relacione con el terrorismo.